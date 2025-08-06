SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tradology
Sayyid Muhammad Sayyid Mahmud Hammad

Tradology

Sayyid Muhammad Sayyid Mahmud Hammad
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 598%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 456
Kârla kapanan işlemler:
3 842 (86.22%)
Zararla kapanan işlemler:
614 (13.78%)
En iyi işlem:
109.49 USD
En kötü işlem:
-243.71 USD
Brüt kâr:
18 027.82 USD (96 819 702 pips)
Brüt zarar:
-8 088.89 USD (16 867 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1094 (4 246.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 246.08 USD (1094)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
46.47%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
231
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.61
Alış işlemleri:
4 213 (94.55%)
Satış işlemleri:
243 (5.45%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
4.69 USD
Ortalama zarar:
-13.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
54 (-278.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-586.69 USD (4)
Aylık büyüme:
27.04%
Yıllık tahmin:
328.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 155.09 USD (19.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.98% (2 155.09 USD)
Varlığa göre:
38.99% (2 155.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSDm 491
BTCUSDm 414
XAUUSDm 348
US500m 235
DE30m 204
USTECm 200
NVDAm 194
US30m 193
INTCm 155
USOILm 138
TSMm 135
XAGUSDm 131
BAm 130
GOOGLm 129
AAPLm 128
AMZNm 119
STOXX50m 115
ORCLm 108
TSLAm 104
AMDm 96
FR40m 96
WMTm 95
UK100m 91
EURUSDm 86
JP225m 73
MSFTm 47
HK50m 47
METAm 33
USDJPYm 32
EAm 26
XOMm 18
GBPUSDm 14
UPSm 11
USDCHFm 5
ADBEm 2
DXYm 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSDm 1.7K
BTCUSDm 2.4K
XAUUSDm 1.2K
US500m 181
DE30m 78
USTECm 217
NVDAm 465
US30m 252
INTCm 151
USOILm 283
TSMm 217
XAGUSDm 488
BAm 68
GOOGLm 313
AAPLm 171
AMZNm 195
STOXX50m 18
ORCLm 846
TSLAm 394
AMDm 82
FR40m 22
WMTm 65
UK100m 10
EURUSDm 122
JP225m 119
MSFTm 129
HK50m 3
METAm 181
USDJPYm 30
EAm 109
XOMm 30
GBPUSDm 43
UPSm 6
USDCHFm 11
ADBEm 10
DXYm 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSDm 1.7M
BTCUSDm 23M
XAUUSDm 1.2M
US500m 606K
DE30m 66K
USTECm 2.1M
NVDAm 46K
US30m 249K
INTCm 15K
USOILm 26K
TSMm 21K
XAGUSDm 9.7K
BAm 6.9K
GOOGLm 31K
AAPLm 17K
AMZNm 19K
STOXX50m 154K
ORCLm 84K
TSLAm 39K
AMDm 8.2K
FR40m 179K
WMTm 7K
UK100m 52K
EURUSDm 11K
JP225m 173K
MSFTm 13K
HK50m 22K
METAm 18K
USDJPYm 4.4K
EAm 11K
XOMm 3K
GBPUSDm 4.3K
UPSm 608
USDCHFm 894
ADBEm 951
DXYm 78
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +109.49 USD
En kötü işlem: -244 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1094
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4 246.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -278.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 09:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 16:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tradology
Ayda 30 USD
598%
0
0
USD
9K
USD
31
0%
4 456
86%
100%
2.22
2.23
USD
39%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.