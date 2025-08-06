SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / WM Gold Prime
Antony Manahan

WM Gold Prime

Antony Manahan
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 57 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 160%
VantageInternational-Live 7
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
89 (57.05%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (42.95%)
En iyi işlem:
139.93 USD
En kötü işlem:
-79.18 USD
Brüt kâr:
3 995.24 USD (77 223 pips)
Brüt zarar:
-2 726.29 USD (49 770 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (611.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
611.62 USD (10)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
37.68%
Maks. mevduat yükü:
61.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.18
Alış işlemleri:
91 (58.33%)
Satış işlemleri:
65 (41.67%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
8.13 USD
Ortalama kâr:
44.89 USD
Ortalama zarar:
-40.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-257.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.03 USD (5)
Aylık büyüme:
0.81%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
399.25 USD (25.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.12% (386.46 USD)
Varlığa göre:
8.55% (86.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +139.93 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +611.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  1. This strategy is designed to run optimally on a Vantage Market (RAW account). Subscribers must ensure they are using the correct account setup to match order execution, spreads, and slippage tolerance. 
  2. For seamless and uninterrupted signal execution, we strongly recommend using a low-latency VPS. 
  3. We recommend a minimum of $1,000–$2,000 for optimal lot scaling and risk distribution.


İnceleme yok
2025.09.22 16:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 18:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.06 10:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.06 10:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WM Gold Prime
Ayda 57 USD
160%
0
0
USD
856
USD
11
83%
156
57%
38%
1.46
8.13
USD
35%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.