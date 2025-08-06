SinyallerBölümler
ALGOECLIPSE LTD

Alvora

ALGOECLIPSE LTD
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
245
Kârla kapanan işlemler:
114 (46.53%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (53.47%)
En iyi işlem:
130.84 GBP
En kötü işlem:
-85.24 GBP
Brüt kâr:
2 624.85 GBP (83 857 pips)
Brüt zarar:
-2 940.92 GBP (96 648 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (159.52 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
207.11 GBP (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
85.76%
Maks. mevduat yükü:
43.32%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
187 (76.33%)
Satış işlemleri:
58 (23.67%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-1.29 GBP
Ortalama kâr:
23.03 GBP
Ortalama zarar:
-22.45 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-305.72 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-305.72 GBP (17)
Aylık büyüme:
-1.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
495.35 GBP
Maksimum:
744.85 GBP (7.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.26% (743.83 GBP)
Varlığa göre:
1.32% (129.31 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 43
US500 43
USDJPY 38
GBPJPY 37
XAUUSD 36
EURJPY 35
GER40 7
US30 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 1
US500 -3
USDJPY 188
GBPJPY -338
XAUUSD -84
EURJPY -106
GER40 -97
US30 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 438
US500 1
USDJPY 1.6K
GBPJPY -1K
XAUUSD -7.3K
EURJPY -1.8K
GER40 -8.5K
US30 3.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.84 GBP
En kötü işlem: -85 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +159.52 GBP
Maksimum ardışık zarar: -305.72 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.85 × 13
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Alvora Algorithm
İnceleme yok
2025.08.12 19:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 08:36
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.06 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.06 08:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alvora
Ayda 999 USD
-3%
0
0
USD
9.7K
GBP
8
100%
245
46%
86%
0.89
-1.29
GBP
7%
1:30
