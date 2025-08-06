SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JjjJ
Saleh Alghanem

JjjJ

Saleh Alghanem
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
94 (63.94%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (36.05%)
En iyi işlem:
2.16 USD
En kötü işlem:
-3.95 USD
Brüt kâr:
60.44 USD (6 838 pips)
Brüt zarar:
-74.25 USD (7 195 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (7.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.12 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
14.81%
Maks. mevduat yükü:
10.38%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
78 (53.06%)
Satış işlemleri:
69 (46.94%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.09 USD
Ortalama kâr:
0.64 USD
Ortalama zarar:
-1.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.27 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.30 USD
Maksimum:
22.11 USD (20.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.90% (22.11 USD)
Varlığa göre:
2.56% (2.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 34
USDCAD 31
EURUSD 31
AUDUSD 21
USDCHF 18
XAUUSD 11
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -2
USDCAD -2
EURUSD -1
AUDUSD -2
USDCHF -4
XAUUSD -2
USDJPY -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 55
USDCAD 43
EURUSD 130
AUDUSD -100
USDCHF -255
XAUUSD -79
USDJPY -149
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.16 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
OrbexGlobal-Live
0.45 × 22
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.80 × 141
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 561
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 1920
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live14
1.08 × 156
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 979
Exness-Real17
1.19 × 139
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 12:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 01:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
