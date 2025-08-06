- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
94 (63.94%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (36.05%)
En iyi işlem:
2.16 USD
En kötü işlem:
-3.95 USD
Brüt kâr:
60.44 USD (6 838 pips)
Brüt zarar:
-74.25 USD (7 195 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (7.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.12 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
14.81%
Maks. mevduat yükü:
10.38%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
78 (53.06%)
Satış işlemleri:
69 (46.94%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.09 USD
Ortalama kâr:
0.64 USD
Ortalama zarar:
-1.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.27 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.30 USD
Maksimum:
22.11 USD (20.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.90% (22.11 USD)
Varlığa göre:
2.56% (2.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|34
|USDCAD
|31
|EURUSD
|31
|AUDUSD
|21
|USDCHF
|18
|XAUUSD
|11
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-2
|USDCAD
|-2
|EURUSD
|-1
|AUDUSD
|-2
|USDCHF
|-4
|XAUUSD
|-2
|USDJPY
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|55
|USDCAD
|43
|EURUSD
|130
|AUDUSD
|-100
|USDCHF
|-255
|XAUUSD
|-79
|USDJPY
|-149
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.16 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
OrbexGlobal-Live
|0.45 × 22
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|0.80 × 141
|
ICMarketsSC-Live24
|0.83 × 561
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.97 × 1920
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live14
|1.08 × 156
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 979
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
