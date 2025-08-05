SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RAPTOR STL10 TKP20
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOR STL10 TKP20

Joao Luiz Savioli Filho
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
XPMT5-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
368
Kârla kapanan işlemler:
160 (43.47%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (56.52%)
En iyi işlem:
30.00 BRL
En kötü işlem:
-120.00 BRL
Brüt kâr:
1 032.00 BRL (4 305 pips)
Brüt zarar:
-1 433.00 BRL (6 020 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (144.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
144.00 BRL (22)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
0.09%
Maks. mevduat yükü:
21.81%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
55 saniye
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
188 (51.09%)
Satış işlemleri:
180 (48.91%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-1.09 BRL
Ortalama kâr:
6.45 BRL
Ortalama zarar:
-6.89 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-47.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-120.00 BRL (1)
Aylık büyüme:
-20.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
479.00 BRL
Maksimum:
623.00 BRL (54.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.05% (622.00 BRL)
Varlığa göre:
0.65% (6.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV25 324
WINQ25 44
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV25 -187
WINQ25 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV25 -2.1K
WINQ25 405
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.00 BRL
En kötü işlem: -120 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +144.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -47.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 20:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 19:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 21:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.76% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.76% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 18:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RAPTOR STL10 TKP20
Ayda 30 USD
-14%
0
0
USD
947
BRL
9
100%
368
43%
0%
0.72
-1.09
BRL
31%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.