Gui Gen Freddy Tay

DayTrade Pairs and Gold

Gui Gen Freddy Tay
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 132%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
72 (67.92%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (32.08%)
En iyi işlem:
482.53 USD
En kötü işlem:
-23.47 USD
Brüt kâr:
1 551.10 USD (91 994 pips)
Brüt zarar:
-368.08 USD (40 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (203.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
867.91 USD (6)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
97.19%
Maks. mevduat yükü:
20.79%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.94
Alış işlemleri:
95 (89.62%)
Satış işlemleri:
11 (10.38%)
Kâr faktörü:
4.21
Beklenen getiri:
11.16 USD
Ortalama kâr:
21.54 USD
Ortalama zarar:
-10.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-149.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.00 USD (9)
Aylık büyüme:
123.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.23 USD
Maksimum:
149.00 USD (20.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.96% (56.39 USD)
Varlığa göre:
25.86% (94.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
EURUSD 16
NZDUSD 7
AUDJPY 7
CHFJPY 5
EURNZD 4
AUDUSD 4
USDJPY 4
USDCAD 4
EURAUD 3
GBPJPY 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD 115
NZDUSD -105
AUDJPY 35
CHFJPY 27
EURNZD 7
AUDUSD 4
USDJPY 1
USDCAD -37
EURAUD -56
GBPJPY -11
EURJPY -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 54K
EURUSD 12K
NZDUSD -10K
AUDJPY 4.9K
CHFJPY 4.5K
EURNZD 1.4K
AUDUSD 469
USDJPY 196
USDCAD -4.8K
EURAUD -8.1K
GBPJPY -1.7K
EURJPY -1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +482.53 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +203.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.15 × 59
ICMarkets-Live05
0.26 × 27
Exness-Real3
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 349
ICMarkets-Live07
0.49 × 1213
Pepperstone-Demo01
0.50 × 6
ICMarkets-Live14
0.52 × 65
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live18
0.80 × 170
Tickmill-Live02
0.87 × 3939
Tickmill-Live
0.88 × 2540
ICMarkets-Live12
0.91 × 1204
LQD1-Live01
0.93 × 100
ICMarketsSC-Live23
0.97 × 58
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 3
ICMarkets-Live22
1.16 × 173
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.28 × 238
ICMarketsSC-Live03
1.33 × 33
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
72 daha fazla...
Trading currency pairs and gold.

Annual target return - 20%

If drawdown is more than 30%, trading risk will be reduced proportionally.


This account utilises dollar-cost averaging to reduce risk. I will deposit US$200 every month to this trading account.

İnceleme yok
