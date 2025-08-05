Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 12 ATFXGM8-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 31 NewWinFx-REAL 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 9 VTMarkets-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 4 Tickmill-Live05 0.00 × 1 TurnkeyGlobal-Demo 0.14 × 14 ICMarketsSC-Live04 0.18 × 39 ICMarketsSC-Live18 0.28 × 74 ICMarketsSC-Live06 0.29 × 3244 Tickmill-Live02 0.38 × 8 ICMarketsSC-Live19 0.41 × 85 ICMarketsSC-Live08 0.45 × 454 ICMarketsSC-Live24 0.46 × 13 LeadCapitalCorp-Live 0.50 × 2 ICMarkets-Live10 0.67 × 3 Tickmill-Live04 0.75 × 4 ForexTimeFXTM-ECN 1.00 × 2 Hankotrade-Live 1.33 × 6 ICMarketsSC-Live07 1.37 × 1881 BlackBullMarkets-Live 1.50 × 4 ICMarketsSC-Live11 1.55 × 510 64 daha fazla...