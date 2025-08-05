SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NIEPAN
Song Zhang

NIEPAN

Song Zhang
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -60%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 527
Kârla kapanan işlemler:
1 080 (70.72%)
Zararla kapanan işlemler:
447 (29.27%)
En iyi işlem:
3.75 USD
En kötü işlem:
-7.68 USD
Brüt kâr:
371.64 USD (38 365 pips)
Brüt zarar:
-471.17 USD (34 002 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
110 (27.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.08 USD (104)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
11.32%
Maks. mevduat yükü:
43.37%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
750 (49.12%)
Satış işlemleri:
777 (50.88%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
0.34 USD
Ortalama zarar:
-1.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-21.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.53 USD (23)
Aylık büyüme:
-32.83%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
121.48 USD
Maksimum:
121.48 USD (60.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.42% (100.79 USD)
Varlığa göre:
50.09% (40.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1100
USDCHF 269
GBPUSD 80
AUDUSD 56
NZDUSD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -11
USDCHF -11
GBPUSD -36
AUDUSD -49
NZDUSD 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 8.7K
USDCHF 662
GBPUSD -2.6K
AUDUSD -2.5K
NZDUSD 764
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.75 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 104
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +27.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 12
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 31
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
VTMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.14 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 39
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 3244
Tickmill-Live02
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 85
ICMarketsSC-Live08
0.45 × 454
ICMarketsSC-Live24
0.46 × 13
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 2
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.37 × 1881
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live11
1.55 × 510
64 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 11:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 07:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 23:00
Share of trading days is too low
2025.08.05 23:00
Share of days for 80% of trades is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NIEPAN
Ayda 30 USD
-60%
0
0
USD
63
USD
7
99%
1 527
70%
11%
0.78
-0.07
USD
61%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.