- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 527
Kârla kapanan işlemler:
1 080 (70.72%)
Zararla kapanan işlemler:
447 (29.27%)
En iyi işlem:
3.75 USD
En kötü işlem:
-7.68 USD
Brüt kâr:
371.64 USD (38 365 pips)
Brüt zarar:
-471.17 USD (34 002 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
110 (27.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.08 USD (104)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
11.32%
Maks. mevduat yükü:
43.37%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
750 (49.12%)
Satış işlemleri:
777 (50.88%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
0.34 USD
Ortalama zarar:
-1.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-21.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.53 USD (23)
Aylık büyüme:
-32.83%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
121.48 USD
Maksimum:
121.48 USD (60.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.42% (100.79 USD)
Varlığa göre:
50.09% (40.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1100
|USDCHF
|269
|GBPUSD
|80
|AUDUSD
|56
|NZDUSD
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-11
|USDCHF
|-11
|GBPUSD
|-36
|AUDUSD
|-49
|NZDUSD
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|8.7K
|USDCHF
|662
|GBPUSD
|-2.6K
|AUDUSD
|-2.5K
|NZDUSD
|764
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.75 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 104
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +27.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 12
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 31
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 39
|
ICMarketsSC-Live18
|0.28 × 74
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 3244
|
Tickmill-Live02
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 85
|
ICMarketsSC-Live08
|0.45 × 454
|
ICMarketsSC-Live24
|0.46 × 13
|
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.37 × 1881
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|1.55 × 510
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-60%
0
0
USD
USD
63
USD
USD
7
99%
1 527
70%
11%
0.78
-0.07
USD
USD
61%
1:500