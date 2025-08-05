SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BENYAMIN Real
Mahdi Ariani

BENYAMIN Real

Mahdi Ariani
0 inceleme
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -12%
WMMarkets-REAL
1:20
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
661
Kârla kapanan işlemler:
361 (54.61%)
Zararla kapanan işlemler:
300 (45.39%)
En iyi işlem:
75.00 USD
En kötü işlem:
-34.00 USD
Brüt kâr:
2 308.96 USD (82 902 pips)
Brüt zarar:
-2 438.96 USD (71 260 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (64.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.90 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
0.31%
Maks. mevduat yükü:
8.19%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
286 (43.27%)
Satış işlemleri:
375 (56.73%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
6.40 USD
Ortalama zarar:
-8.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-112.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-139.20 USD (7)
Aylık büyüme:
0.51%
Yıllık tahmin:
6.25%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
250.60 USD
Maksimum:
413.08 USD (35.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.61% (413.08 USD)
Varlığa göre:
2.52% (30.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30.Z24 244
US30.U25 125
US30.H25 114
XAUUSD 113
US30CASH 44
US30.Z25 21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30.Z24 39
US30.U25 -43
US30.H25 -130
XAUUSD -9
US30CASH 11
US30.Z25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30.Z24 1.1K
US30.U25 -145
US30.H25 -173
XAUUSD -44
US30CASH 11K
US30.Z25 -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.00 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +64.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -112.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WMMarkets-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IronFX-Real10
0.88 × 25
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
 ok
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BENYAMIN Real
Ayda 30 USD
-12%
0
0
USD
1.2K
USD
69
92%
661
54%
0%
0.94
-0.20
USD
32%
1:20
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.