SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SkysoulSemiAutoTrading
Artur Pylypenko

SkysoulSemiAutoTrading

Artur Pylypenko
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 288%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
829
Kârla kapanan işlemler:
630 (75.99%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (24.00%)
En iyi işlem:
160.43 USD
En kötü işlem:
-42.98 USD
Brüt kâr:
4 122.01 USD (237 966 pips)
Brüt zarar:
-1 143.50 USD (101 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (82.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
282.82 USD (3)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
70.72%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
29.39
Alış işlemleri:
387 (46.68%)
Satış işlemleri:
442 (53.32%)
Kâr faktörü:
3.60
Beklenen getiri:
3.59 USD
Ortalama kâr:
6.54 USD
Ortalama zarar:
-5.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-101.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.33 USD (6)
Aylık büyüme:
59.58%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
101.33 USD (2.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.51% (94.52 USD)
Varlığa göre:
71.16% (1 357.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 62
GBPJPY 56
USDJPY 52
GBPUSD 43
EURAUD 42
GBPAUD 42
EURUSD 42
GBPCAD 41
EURCAD 40
EURJPY 38
USDCHF 35
EURNZD 35
CHFJPY 31
USDCAD 29
NZDJPY 28
AUDJPY 26
AUDCAD 25
GBPCHF 22
AUDUSD 21
NZDUSD 18
NZDCAD 18
CADJPY 18
AUDCHF 16
NZDCHF 13
EURGBP 11
EURCHF 10
CADCHF 10
AUDNZD 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 281
GBPJPY 101
USDJPY 196
GBPUSD 164
EURAUD 91
GBPAUD 181
EURUSD 117
GBPCAD 215
EURCAD 121
EURJPY 165
USDCHF 136
EURNZD 311
CHFJPY 73
USDCAD 65
NZDJPY 97
AUDJPY 82
AUDCAD 57
GBPCHF 141
AUDUSD 55
NZDUSD 82
NZDCAD 32
CADJPY 29
AUDCHF 49
NZDCHF 48
EURGBP 33
EURCHF 23
CADCHF 26
AUDNZD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 5.1K
GBPJPY 8.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.5K
EURAUD 12K
GBPAUD 2.3K
EURUSD 7.8K
GBPCAD 7K
EURCAD 6.3K
EURJPY 10K
USDCHF 6.7K
EURNZD -5.3K
CHFJPY 3.6K
USDCAD 6.7K
NZDJPY 9.1K
AUDJPY 8.4K
AUDCAD 3.9K
GBPCHF 4.9K
AUDUSD 3.5K
NZDUSD 5.1K
NZDCAD 4.2K
CADJPY 4.6K
AUDCHF 4K
NZDCHF 4.3K
EURGBP 2.8K
EURCHF 1.9K
CADCHF 1.6K
AUDNZD 1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +160.43 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +82.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN3
1.78 × 220
PUPrime-Live 5
2.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 21:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 05:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SkysoulSemiAutoTrading
Ayda 100 USD
288%
0
0
USD
3K
USD
9
72%
829
75%
100%
3.60
3.59
USD
71%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.