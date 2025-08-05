- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
218
Kârla kapanan işlemler:
142 (65.13%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (34.86%)
En iyi işlem:
60.17 USD
En kötü işlem:
-392.70 USD
Brüt kâr:
661.98 USD (27 356 pips)
Brüt zarar:
-1 473.63 USD (22 226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (27.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.02 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
88.61%
Maks. mevduat yükü:
116.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
97 (44.50%)
Satış işlemleri:
121 (55.50%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-3.72 USD
Ortalama kâr:
4.66 USD
Ortalama zarar:
-19.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 249.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 249.38 USD (7)
Aylık büyüme:
17.76%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 160.61 USD
Maksimum:
1 249.38 USD (47.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.84% (1 249.38 USD)
Varlığa göre:
64.25% (1 511.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|81
|EURGBP
|33
|AUDUSD
|18
|EURUSD
|13
|USDCAD
|12
|USDJPY
|12
|JPN225
|12
|EURAUD
|10
|GBPUSD
|9
|XAUUSD
|8
|NAS100
|7
|AUDJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|39
|EURGBP
|127
|AUDUSD
|22
|EURUSD
|15
|USDCAD
|8
|USDJPY
|70
|JPN225
|64
|EURAUD
|12
|GBPUSD
|32
|XAUUSD
|-1.2K
|NAS100
|17
|AUDJPY
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|341
|EURGBP
|1.7K
|AUDUSD
|1.2K
|EURUSD
|851
|USDCAD
|660
|USDJPY
|1.2K
|JPN225
|10
|EURAUD
|726
|GBPUSD
|1.2K
|XAUUSD
|-5.7K
|NAS100
|1.1K
|AUDJPY
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.17 USD
En kötü işlem: -393 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +27.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 249.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 348
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 254
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 322
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 4
|
Alpari-MT5
|1.04 × 135
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-32%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
9
95%
218
65%
89%
0.44
-3.72
USD
USD
64%
1:500