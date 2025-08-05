SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Alexlun01
Man Hin Lun

Alexlun01

Man Hin Lun
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -32%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
218
Kârla kapanan işlemler:
142 (65.13%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (34.86%)
En iyi işlem:
60.17 USD
En kötü işlem:
-392.70 USD
Brüt kâr:
661.98 USD (27 356 pips)
Brüt zarar:
-1 473.63 USD (22 226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (27.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.02 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
88.61%
Maks. mevduat yükü:
116.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
97 (44.50%)
Satış işlemleri:
121 (55.50%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-3.72 USD
Ortalama kâr:
4.66 USD
Ortalama zarar:
-19.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 249.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 249.38 USD (7)
Aylık büyüme:
17.76%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 160.61 USD
Maksimum:
1 249.38 USD (47.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.84% (1 249.38 USD)
Varlığa göre:
64.25% (1 511.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 81
EURGBP 33
AUDUSD 18
EURUSD 13
USDCAD 12
USDJPY 12
JPN225 12
EURAUD 10
GBPUSD 9
XAUUSD 8
NAS100 7
AUDJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 39
EURGBP 127
AUDUSD 22
EURUSD 15
USDCAD 8
USDJPY 70
JPN225 64
EURAUD 12
GBPUSD 32
XAUUSD -1.2K
NAS100 17
AUDJPY 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 341
EURGBP 1.7K
AUDUSD 1.2K
EURUSD 851
USDCAD 660
USDJPY 1.2K
JPN225 10
EURAUD 726
GBPUSD 1.2K
XAUUSD -5.7K
NAS100 1.1K
AUDJPY 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.17 USD
En kötü işlem: -393 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +27.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 249.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 348
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
FPMarkets-Live
0.42 × 322
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
Alpari-MT5
1.04 × 135
69 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.14 00:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.13 23:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 13:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alexlun01
Ayda 30 USD
-32%
0
0
USD
1.7K
USD
9
95%
218
65%
89%
0.44
-3.72
USD
64%
1:500
