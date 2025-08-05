SinyallerBölümler
Reza Nuri

Gold fibo

Reza Nuri
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 162%
STPTrading-Server
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
120 (83.91%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (16.08%)
En iyi işlem:
685.30 USD
En kötü işlem:
-260.70 USD
Brüt kâr:
8 661.62 USD (101 965 pips)
Brüt zarar:
-1 643.04 USD (16 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (2 236.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 628.55 USD (36)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
76.27%
Maks. mevduat yükü:
253.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
6.34
Alış işlemleri:
93 (65.03%)
Satış işlemleri:
50 (34.97%)
Kâr faktörü:
5.27
Beklenen getiri:
49.08 USD
Ortalama kâr:
72.18 USD
Ortalama zarar:
-71.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 106.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 106.30 USD (12)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 106.30 USD (13.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.21% (1 106.30 USD)
Varlığa göre:
82.41% (6 184.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.z 142
AUDUSD.z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.z 7K
AUDUSD.z 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.z 85K
AUDUSD.z 456
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +685.30 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +2 236.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 106.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STPTrading-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

forex gold trader 

İnceleme yok
2025.09.25 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:400
2025.08.19 17:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 03:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.15 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
