Surya Wijaya

ARMY A10

Surya Wijaya
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -46%
Monex-Server5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
32 (84.21%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (15.79%)
En iyi işlem:
9.70 USD
En kötü işlem:
-67.32 USD
Brüt kâr:
103.67 USD (3 389 pips)
Brüt zarar:
-140.40 USD (3 221 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (63.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.54 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
34.30%
Maks. mevduat yükü:
36.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
21 (55.26%)
Satış işlemleri:
17 (44.74%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-0.97 USD
Ortalama kâr:
3.24 USD
Ortalama zarar:
-23.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-67.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.32 USD (1)
Aylık büyüme:
7.65%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.55 USD
Maksimum:
80.54 USD (113.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.92% (80.54 USD)
Varlığa göre:
45.97% (51.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDv 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDv -37
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDv 168
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.70 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +63.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Daily target of Robot ARMY A2 ... Maximum Profit 100% per day Minimum Profit 10% per day Maximum Loss 50% per day


İnceleme yok
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 10:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 07:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.20 09:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 12:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
