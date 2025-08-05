SinyallerBölümler
Ali Hamad Askar

Algo Ensemble

Ali Hamad Askar
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
RazeGlobalMarkets-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
505
Kârla kapanan işlemler:
337 (66.73%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (33.27%)
En iyi işlem:
283.00 USD
En kötü işlem:
-395.50 USD
Brüt kâr:
6 338.07 USD (256 113 pips)
Brüt zarar:
-4 120.93 USD (52 659 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (1 043.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 043.12 USD (41)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
96.01%
Maks. mevduat yükü:
4.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
211 (41.78%)
Satış işlemleri:
294 (58.22%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
4.39 USD
Ortalama kâr:
18.81 USD
Ortalama zarar:
-24.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-1 226.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 226.99 USD (35)
Aylık büyüme:
1.46%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.56 USD
Maksimum:
1 729.87 USD (1.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.68% (1 736.27 USD)
Varlığa göre:
4.24% (4 365.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 114
XAUUSD 113
NZDCAD 93
AUDUSD 42
NZDUSD 26
GBPCAD 23
USDJPY 22
AUDNZD 18
USDCAD 13
GBPUSD 11
USDCHF 10
EURUSD 9
EURGBP 4
EURAUD 2
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -536
XAUUSD 1K
NZDCAD 117
AUDUSD 261
NZDUSD 307
GBPCAD 110
USDJPY 21
AUDNZD 25
USDCAD 98
GBPUSD 435
USDCHF 145
EURUSD 41
EURGBP 80
EURAUD 7
EURCAD 5
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -7.9K
XAUUSD 10K
NZDCAD 2.1K
AUDUSD 2.8K
NZDUSD 3.2K
GBPCAD 1.6K
USDJPY 459
AUDNZD 540
USDCAD 1.4K
GBPUSD 3.1K
USDCHF 1.2K
EURUSD 442
EURGBP 608
EURAUD 120
EURCAD 72
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +283.00 USD
En kötü işlem: -396 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 35
Maksimum ardışık kâr: +1 043.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 226.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RazeGlobalMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.08.20 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.14 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 12:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 14:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 10:41
Share of trading days is too low
2025.08.05 09:41
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 6.67% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 09:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 09:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.05 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 09:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.