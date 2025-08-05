Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OxSecurities-Live 0.00 × 3 Coinexx-Live 0.63 × 5037 BlackBullMarkets-Live 1.01 × 223 Darwinex-Live 1.42 × 2158 FPMarkets-Live 1.50 × 4 RoboForex-ECN 1.64 × 599 ICMarkets-MT5 2.51 × 70 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.92 × 12 EightcapGlobal-Live 3.00 × 4 Exness-MT5Real6 3.18 × 11 FusionMarkets-Live 4.49 × 85 Alpari-MT5 4.87 × 95 ICMarketsSC-MT5-2 5.56 × 213 LiteFinance-MT5 6.49 × 675 Pepperstone-MT5-Live01 6.79 × 56 Hankotrade-Live 8.52 × 278 ForexTimeFXTM-Live02 8.86 × 80 ICMarketsSC-MT5 9.09 × 723 Ava-Real 1-MT5 9.20 × 422 OctaFX-Real 10.79 × 736 FBS-Real 11.27 × 106 XMGlobal-MT5 22.00 × 3 XMTrading-MT5 3 22.67 × 3 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya