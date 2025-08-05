SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Market Microstructure Trading
Ryan Woodward

Market Microstructure Trading

Ryan Woodward
0 inceleme
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Coinexx-Live
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
134 (73.22%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (26.78%)
En iyi işlem:
640.21 USD
En kötü işlem:
-294.22 USD
Brüt kâr:
3 161.64 USD (59 597 pips)
Brüt zarar:
-2 390.39 USD (80 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (168.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 222.59 USD (10)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
86.55%
Maks. mevduat yükü:
10.16%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
105 (57.38%)
Satış işlemleri:
78 (42.62%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
4.21 USD
Ortalama kâr:
23.59 USD
Ortalama zarar:
-48.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-768.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-768.85 USD (4)
Aylık büyüme:
9.00%
Yıllık tahmin:
109.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 052.76 USD
Maksimum:
1 332.73 USD (95.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.38% (1 332.50 USD)
Varlığa göre:
8.61% (136.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 18
EURAUD 18
EURJPY 16
USDCHF 16
AUDUSD 15
USDJPY 14
GBPJPY 14
GBPUSD 13
AUDJPY 12
EURGBP 11
USDCAD 10
EURCHF 9
NZDUSD 9
GBPCHF 7
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 106
EURAUD -182
EURJPY 122
USDCHF 159
AUDUSD 100
USDJPY 45
GBPJPY 68
GBPUSD 85
AUDJPY 27
EURGBP 88
USDCAD 42
EURCHF 51
NZDUSD 57
GBPCHF 1
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -893
EURAUD -37K
EURJPY 4.4K
USDCHF 2.7K
AUDUSD 2.4K
USDJPY 714
GBPJPY 3.4K
GBPUSD 1.6K
AUDJPY 1.7K
EURGBP 2.1K
USDCAD 2K
EURCHF 1.7K
NZDUSD 1.4K
GBPCHF -6.9K
AUDCAD -12
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +640.21 USD
En kötü işlem: -294 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +168.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -768.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.63 × 5037
BlackBullMarkets-Live
1.01 × 223
Darwinex-Live
1.42 × 2158
FPMarkets-Live
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.64 × 599
ICMarkets-MT5
2.51 × 70
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.92 × 12
EightcapGlobal-Live
3.00 × 4
Exness-MT5Real6
3.18 × 11
FusionMarkets-Live
4.49 × 85
Alpari-MT5
4.87 × 95
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 213
LiteFinance-MT5
6.49 × 675
Pepperstone-MT5-Live01
6.79 × 56
Hankotrade-Live
8.52 × 278
ForexTimeFXTM-Live02
8.86 × 80
ICMarketsSC-MT5
9.09 × 723
Ava-Real 1-MT5
9.20 × 422
OctaFX-Real
10.79 × 736
FBS-Real
11.27 × 106
XMGlobal-MT5
22.00 × 3
XMTrading-MT5 3
22.67 × 3
Entering and exiting trades based on retail forex market microstructure. 
İnceleme yok
2025.09.22 16:38
No swaps are charged
2025.09.22 16:38
No swaps are charged
2025.09.22 15:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
A large drawdown may occur on the account again
