- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
704
Kârla kapanan işlemler:
592 (84.09%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (15.91%)
En iyi işlem:
21.10 USD
En kötü işlem:
-14.85 USD
Brüt kâr:
1 345.37 USD (130 203 pips)
Brüt zarar:
-261.14 USD (25 338 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (167.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.02 USD (60)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
25.92%
Maks. mevduat yükü:
5.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
29.13
Alış işlemleri:
704 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.15
Beklenen getiri:
1.54 USD
Ortalama kâr:
2.27 USD
Ortalama zarar:
-2.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-11.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.22 USD (5)
Aylık büyüme:
44.87%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.35 USD
Maksimum:
37.22 USD (1.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.53% (37.22 USD)
Varlığa göre:
12.32% (294.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|704
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.10 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 60
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +167.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Gold XMGlobal leve500 Invest USD2,000 kontrollü, tutarlı ve stressiz sonuçlar sağlar.
Gereksiz yere fazla işlem yapmıyoruz, hassas ve çok yüksek olasılıkla işlem yapıyoruz.
Tüm işlemlerde katı stop-loss ve take-profit.
En iyi sonuçlar için:
Önerilen broker XMGlobal.
Önerilen hesap türü: standart RAW spread hesabı.
Önerilen kaldıraç: 1:500 ve üzeri.
Önerilen minimum hesap bakiyesi: 2,000USD.
Risk Uyarısı:
Türev ticareti, sermayeniz için yüksek düzeyde risk içerir.
Türev işlemleri tüm yatırımcılar için uygun değildir ve risklerin tam olarak farkında olmalı ve gerekirse bağımsız tavsiye almalısınız.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 95 USD
56%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
8
39%
704
84%
26%
5.15
1.54
USD
USD
12%
1:500