SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SAMURAI FOREX 001
Mr Satoshi Ono

SAMURAI FOREX 001

Mr Satoshi Ono
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 95 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
XMGlobal-Real 9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
704
Kârla kapanan işlemler:
592 (84.09%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (15.91%)
En iyi işlem:
21.10 USD
En kötü işlem:
-14.85 USD
Brüt kâr:
1 345.37 USD (130 203 pips)
Brüt zarar:
-261.14 USD (25 338 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (167.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.02 USD (60)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
25.92%
Maks. mevduat yükü:
5.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
29.13
Alış işlemleri:
704 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.15
Beklenen getiri:
1.54 USD
Ortalama kâr:
2.27 USD
Ortalama zarar:
-2.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-11.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.22 USD (5)
Aylık büyüme:
44.87%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.35 USD
Maksimum:
37.22 USD (1.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.53% (37.22 USD)
Varlığa göre:
12.32% (294.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 704
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.10 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 60
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +167.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold XMGlobal leve500 Invest USD2,000 kontrollü, tutarlı ve stressiz sonuçlar sağlar.

Gereksiz yere fazla işlem yapmıyoruz, hassas ve çok yüksek olasılıkla işlem yapıyoruz.
Tüm işlemlerde katı stop-loss ve take-profit.

En iyi sonuçlar için: 
Önerilen broker XMGlobal
Önerilen hesap türü: standart RAW spread hesabı.
Önerilen kaldıraç: 1:500 ve üzeri.
Önerilen minimum hesap bakiyesi: 2,000USD.

Risk Uyarısı: 
Türev ticareti, sermayeniz için yüksek düzeyde risk içerir.
Türev işlemleri tüm yatırımcılar için uygun değildir ve risklerin tam olarak farkında olmalı ve gerekirse bağımsız tavsiye almalısınız.


İnceleme yok
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 23:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 01:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 23:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 11:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.05 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 07:41
Share of trading days is too low
2025.08.05 07:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 07:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 06:35
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 06:35
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 06:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 06:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.05 06:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 06:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SAMURAI FOREX 001
Ayda 95 USD
56%
0
0
USD
2.2K
USD
8
39%
704
84%
26%
5.15
1.54
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.