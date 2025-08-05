SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AxisNeural
Christopher Pieper

AxisNeural

Christopher Pieper
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
FTMO-Server
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
430
Kârla kapanan işlemler:
279 (64.88%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (35.12%)
En iyi işlem:
201.25 AUD
En kötü işlem:
-93.04 AUD
Brüt kâr:
4 116.77 AUD (78 168 pips)
Brüt zarar:
-2 481.47 AUD (58 547 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (96.99 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
388.87 AUD (11)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.69
Alış işlemleri:
80 (18.60%)
Satış işlemleri:
350 (81.40%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
3.80 AUD
Ortalama kâr:
14.76 AUD
Ortalama zarar:
-16.43 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-348.63 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-348.63 AUD (7)
Aylık büyüme:
0.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.67 AUD
Maksimum:
348.63 AUD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.52% (349.83 AUD)
Varlığa göre:
2.18% (1 450.40 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 203
GBPUSD 83
AUDUSD 76
EURAUD 49
NZDCHF 10
EURCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 629
GBPUSD 239
AUDUSD 180
EURAUD 102
NZDCHF 58
EURCAD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.6K
GBPUSD 2.1K
AUDUSD 7.3K
EURAUD 5.3K
NZDCHF 1.4K
EURCAD 2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +201.25 AUD
En kötü işlem: -93 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +96.99 AUD
Maksimum ardışık zarar: -348.63 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.02 × 60
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Axis Neural FTMO 65k challenge account using 0.03 start lots

I am NOT the author of the axis neural expert (credit: https://www.mql5.com/en/users/envex)

This signal is intended purely for my own use for account statistics, consider before copying

İnceleme yok
2025.08.05 06:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AxisNeural
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
67K
AUD
10
100%
430
64%
100%
1.65
3.80
AUD
2%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.