İşlemler:
430
Kârla kapanan işlemler:
279 (64.88%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (35.12%)
En iyi işlem:
201.25 AUD
En kötü işlem:
-93.04 AUD
Brüt kâr:
4 116.77 AUD (78 168 pips)
Brüt zarar:
-2 481.47 AUD (58 547 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (96.99 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
388.87 AUD (11)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.69
Alış işlemleri:
80 (18.60%)
Satış işlemleri:
350 (81.40%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
3.80 AUD
Ortalama kâr:
14.76 AUD
Ortalama zarar:
-16.43 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-348.63 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-348.63 AUD (7)
Aylık büyüme:
0.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.67 AUD
Maksimum:
348.63 AUD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.52% (349.83 AUD)
Varlığa göre:
2.18% (1 450.40 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|203
|GBPUSD
|83
|AUDUSD
|76
|EURAUD
|49
|NZDCHF
|10
|EURCAD
|9
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +201.25 AUD
En kötü işlem: -93 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +96.99 AUD
Maksimum ardışık zarar: -348.63 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Axis Neural FTMO 65k challenge account using 0.03 start lots
I am NOT the author of the axis neural expert (credit: https://www.mql5.com/en/users/envex)
This signal is intended purely for my own use for account statistics, consider before copying
İnceleme yok
