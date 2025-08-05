- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
22 (55.00%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (45.00%)
En iyi işlem:
19.01 USD
En kötü işlem:
-55.32 USD
Brüt kâr:
97.24 USD (2 299 pips)
Brüt zarar:
-165.13 USD (6 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (31.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.10 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
1.05%
Maks. mevduat yükü:
178.83%
En son işlem:
33 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
40 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-1.70 USD
Ortalama kâr:
4.42 USD
Ortalama zarar:
-9.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-111.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.09 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.89 USD
Maksimum:
120.23 USD (47.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.65% (120.23 USD)
Varlığa göre:
72.15% (130.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|3
|AUDNZD
|3
|XAUEUR
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-91
|EURUSD
|17
|AUDNZD
|1
|XAUEUR
|0
|GBPUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4K
|EURUSD
|202
|AUDNZD
|-214
|XAUEUR
|3
|GBPUSD
|84
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.01 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +31.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.08 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real2
|1.50 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|1.52 × 3222
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.79 × 75
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|4.95 × 140
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Swissquote-Live6
|14.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-34%
0
0
USD
USD
132
USD
USD
12
0%
40
55%
1%
0.58
-1.70
USD
USD
72%
1:300