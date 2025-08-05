Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real-HK 0.00 × 6 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 ForeignExchangeClearingHouse-Live 1.08 × 13 ICMarketsSC-Live11 1.44 × 131 EightcapLtd-Real2 1.50 × 2 EightcapLtd-Real-4 1.52 × 3222 VantageFX-Live 1 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 2.79 × 75 FusionMarkets-Live 3.00 × 12 Exness-Real2 4.95 × 140 RoboForex-Pro-5 7.00 × 924 XMGlobal-Real 8 12.67 × 460 Swissquote-Live6 14.67 × 3