SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Seals
Elkin Honorio Otero Mosquera

Seals

Elkin Honorio Otero Mosquera
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -34%
EightcapLtd-Real-4
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
22 (55.00%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (45.00%)
En iyi işlem:
19.01 USD
En kötü işlem:
-55.32 USD
Brüt kâr:
97.24 USD (2 299 pips)
Brüt zarar:
-165.13 USD (6 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (31.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.10 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
1.05%
Maks. mevduat yükü:
178.83%
En son işlem:
33 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
40 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-1.70 USD
Ortalama kâr:
4.42 USD
Ortalama zarar:
-9.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-111.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.09 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.89 USD
Maksimum:
120.23 USD (47.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.65% (120.23 USD)
Varlığa göre:
72.15% (130.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 32
EURUSD 3
AUDNZD 3
XAUEUR 1
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -91
EURUSD 17
AUDNZD 1
XAUEUR 0
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4K
EURUSD 202
AUDNZD -214
XAUEUR 3
GBPUSD 84
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.01 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +31.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.08 × 13
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real2
1.50 × 2
EightcapLtd-Real-4
1.52 × 3222
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.79 × 75
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
Exness-Real2
4.95 × 140
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Swissquote-Live6
14.67 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 04:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 01:28
Share of trading days is too low
2025.08.15 06:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 02:29
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 13.85% of days out of the 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Seals
Ayda 30 USD
-34%
0
0
USD
132
USD
12
0%
40
55%
1%
0.58
-1.70
USD
72%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.