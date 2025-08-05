- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-1.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 25
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.02 × 182
|
Tickmill-Live10
|0.11 × 94
|
ThreeTrader-Live
|0.14 × 551
|
Exness-Real11
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live26
|0.19 × 877
|
OctaFX-Real
|0.64 × 85
|
Pepperstone-Edge12
|0.69 × 94
|
BlueberryMarkets-Live
|0.70 × 46
|
Tickmill-Live04
|0.78 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|0.78 × 6791
|
OctaFX-Real3
|0.85 × 13
|
SageFx-Live
|1.17 × 64
|
OctaFX-Real8
|1.35 × 101
|
OctaFX-Real7
|1.39 × 346
|
FBS-Real-2
|3.67 × 260
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|4.17 × 1785
|
RoboForex-Pro-2
|4.37 × 467
|
NPBFX-Real
|4.43 × 7
|
VantageInternational-Live 11
|7.05 × 312
|
AAFXTrading-Live
|8.00 × 157
|
Hankotrade-Live
|12.74 × 27
💼 EuroScalp Pro – EURUSD Üzerinde Yüksek Frekanslı Scalping
📌 Sadece EURUSD için tasarlanmış scalping stratejisi, istikrar, hız ve düşük çekilme (drawdown) sağlar.
Günlük kazanç ve kontrollü risk arayan yatırımcılar için idealdir.
✅ Stratejinin Özellikleri:
-
🔹 Gün içi scalping (M1–M15 zaman dilimlerinde)
-
🔹 Price Action, kırılma ve likidite bölgelerine dayalı girişler
-
🔹 Günde 1–5 işlem, ortalama pozisyon süresi birkaç dakika
-
🔹 Belirgin SL ve TP, sıkı risk yönetimi
-
🔹 Düşük drawdown, istikrarlı sermaye eğrisi
📈 EuroScalp Pro Neden Tercih Edilmeli?:
-
Aşırı kaldıraç olmadan istikrarlı kazançlar
-
Düşük spread hesaplarında kopya ticaret için optimize edildi
-
Gerçek hesaplarda test edildi, aşırı optimize edilmiş değil
🧩 Önerilen Ayarlar:
-
🔸 Minimum depozito: 50–100 USD
-
🔸 Broker: Düşük spreadli ECN/STP
-
🔸 Kaldıraç: 1:500 veya daha yüksek
-
🔸 Daha iyi yürütme için VPS önerilir
🛑 Burada Olmayanlar:
-
Grid veya martingale yok
-
Haber ticareti yok
-
Uzun süreli açık pozisyon ve büyük drawdown yok
-
Agresif aşırı işlem yok
🔒 Güvenle İşlem Yapın
EuroScalp Pro’ya katılın ve sermaye koruması, risk kontrolü ve düzenli kazanç odaklı gerçek bir scalping stratejisini takip edin.
💡 Sistem sizin için çalışsın, siz istikrarlı sonuçların keyfini çıkarın.
📩 Şimdi abone olun ve bir profesyonel scalper ile EURUSD fırsatlarını yakalayın!
