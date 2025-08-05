SinyallerBölümler
Uun Mohan Harianto

EuroScalp Pro

Uun Mohan Harianto
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -43%
OctaFX-Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
18 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (45.45%)
En iyi işlem:
3.94 USD
En kötü işlem:
-9.24 USD
Brüt kâr:
28.30 USD (2 467 pips)
Brüt zarar:
-49.88 USD (4 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (7.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.29 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
14.63%
Maks. mevduat yükü:
16.66%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
19 (57.58%)
Satış işlemleri:
14 (42.42%)
Kâr faktörü:
0.57
Beklenen getiri:
-0.65 USD
Ortalama kâr:
1.57 USD
Ortalama zarar:
-3.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.82 USD (3)
Aylık büyüme:
-41.51%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.58 USD
Maksimum:
26.69 USD (48.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.43% (26.69 USD)
Varlığa göre:
24.85% (9.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.94 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
RoboForex-Prime
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Exness-Real17
0.02 × 182
Tickmill-Live10
0.11 × 94
ThreeTrader-Live
0.14 × 551
Exness-Real11
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 877
OctaFX-Real
0.64 × 85
Pepperstone-Edge12
0.69 × 94
BlueberryMarkets-Live
0.70 × 46
Tickmill-Live04
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
OctaFX-Real3
0.85 × 13
SageFx-Live
1.17 × 64
OctaFX-Real8
1.35 × 101
OctaFX-Real7
1.39 × 346
FBS-Real-2
3.67 × 260
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
RoboForex-Pro-2
4.37 × 467
NPBFX-Real
4.43 × 7
VantageInternational-Live 11
7.05 × 312
AAFXTrading-Live
8.00 × 157
Hankotrade-Live
12.74 × 27
💼 EuroScalp Pro – EURUSD Üzerinde Yüksek Frekanslı Scalping

📌 Sadece EURUSD için tasarlanmış scalping stratejisi, istikrar, hız ve düşük çekilme (drawdown) sağlar.
Günlük kazanç ve kontrollü risk arayan yatırımcılar için idealdir.

Stratejinin Özellikleri:

  • 🔹 Gün içi scalping (M1–M15 zaman dilimlerinde)

  • 🔹 Price Action, kırılma ve likidite bölgelerine dayalı girişler

  • 🔹 Günde 1–5 işlem, ortalama pozisyon süresi birkaç dakika

  • 🔹 Belirgin SL ve TP, sıkı risk yönetimi

  • 🔹 Düşük drawdown, istikrarlı sermaye eğrisi

📈 EuroScalp Pro Neden Tercih Edilmeli?:

  • Aşırı kaldıraç olmadan istikrarlı kazançlar

  • Düşük spread hesaplarında kopya ticaret için optimize edildi

  • Gerçek hesaplarda test edildi, aşırı optimize edilmiş değil

🧩 Önerilen Ayarlar:

  • 🔸 Minimum depozito: 50–100 USD

  • 🔸 Broker: Düşük spreadli ECN/STP

  • 🔸 Kaldıraç: 1:500 veya daha yüksek

  • 🔸 Daha iyi yürütme için VPS önerilir

🛑 Burada Olmayanlar:

  • Grid veya martingale yok

  • Haber ticareti yok

  • Uzun süreli açık pozisyon ve büyük drawdown yok

  • Agresif aşırı işlem yok

🔒 Güvenle İşlem Yapın

EuroScalp Pro’ya katılın ve sermaye koruması, risk kontrolü ve düzenli kazanç odaklı gerçek bir scalping stratejisini takip edin.
💡 Sistem sizin için çalışsın, siz istikrarlı sonuçların keyfini çıkarın.

📩 Şimdi abone olun ve bir profesyonel scalper ile EURUSD fırsatlarını yakalayın!


İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.05 01:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.05 01:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 01:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
