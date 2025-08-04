SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Slow Living
Andre Junior

Slow Living

Andre Junior
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
Exness-Real29
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
113 (82.48%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (17.52%)
En iyi işlem:
3.67 USD
En kötü işlem:
-4.32 USD
Brüt kâr:
119.69 USD (11 918 pips)
Brüt zarar:
-100.29 USD (10 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (10.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.35 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
73.53%
Maks. mevduat yükü:
5.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
108 (78.83%)
Satış işlemleri:
29 (21.17%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-4.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.43 USD (2)
Aylık büyüme:
18.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.43 USD
Maksimum:
16.42 USD (14.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.45% (16.42 USD)
Varlığa göre:
3.99% (4.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.67 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 10:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 08:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 23:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 00:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 06:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 06:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 01:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 14:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 13:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 15:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Slow Living
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
124
USD
8
100%
137
82%
74%
1.19
0.14
USD
14%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.