İşlemler:
431
Kârla kapanan işlemler:
412 (95.59%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (4.41%)
En iyi işlem:
1.38 USD
En kötü işlem:
-2.37 USD
Brüt kâr:
111.98 USD (578 975 pips)
Brüt zarar:
-55.73 USD (6 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
226 (57.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.21 USD (226)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
32.01%
Maks. mevduat yükü:
53.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
147
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
175 (40.60%)
Satış işlemleri:
256 (59.40%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
0.27 USD
Ortalama zarar:
-2.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-31.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.99 USD (14)
Aylık büyüme:
21.06%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.60 USD
Maksimum:
35.13 USD (14.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.15% (32.63 USD)
Varlığa göre:
35.70% (87.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|421
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.38 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 226
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +57.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.47 × 122
|
ICMarketsSC-MT5
|0.60 × 10
|
itexsys-Platform
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 93
|
VantageInternational-Live 4
|2.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|4.46 × 24
|
FortunaMarkets-Server
|7.50 × 14
|
RoboForex-Pro
|8.94 × 18
|
GBEbrokers-LIVE
|12.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|24.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
29%
0
0
USD
USD
256
USD
USD
6
97%
431
95%
32%
2.00
0.13
USD
USD
36%
1:500