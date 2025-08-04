SinyallerBölümler
Thitiwut Petcharat

Tempest Alpha

Thitiwut Petcharat
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
431
Kârla kapanan işlemler:
412 (95.59%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (4.41%)
En iyi işlem:
1.38 USD
En kötü işlem:
-2.37 USD
Brüt kâr:
111.98 USD (578 975 pips)
Brüt zarar:
-55.73 USD (6 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
226 (57.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.21 USD (226)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
32.01%
Maks. mevduat yükü:
53.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
147
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
175 (40.60%)
Satış işlemleri:
256 (59.40%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
0.27 USD
Ortalama zarar:
-2.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-31.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.99 USD (14)
Aylık büyüme:
21.06%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.60 USD
Maksimum:
35.13 USD (14.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.15% (32.63 USD)
Varlığa göre:
35.70% (87.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 421
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.38 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 226
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +57.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
0.47 × 122
ICMarketsSC-MT5
0.60 × 10
itexsys-Platform
1.00 × 1
Axiory-Live
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 93
VantageInternational-Live 4
2.50 × 2
VantageInternational-Live
4.46 × 24
FortunaMarkets-Server
7.50 × 14
RoboForex-Pro
8.94 × 18
GBEbrokers-LIVE
12.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
24.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.16 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 01:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 11:49
Share of trading days is too low
2025.08.18 11:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 10:49
Share of trading days is too low
2025.08.18 10:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
