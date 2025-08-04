- Büyüme
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
23 (63.88%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (36.11%)
En iyi işlem:
9 334.00 JPY
En kötü işlem:
-17 056.00 JPY
Brüt kâr:
47 619.00 JPY (150 473 pips)
Brüt zarar:
-70 829.00 JPY (5 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (22 035.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
22 035.00 JPY (10)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
41.47%
Maks. mevduat yükü:
3.37%
En son işlem:
26 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
18 (50.00%)
Satış işlemleri:
18 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-644.72 JPY
Ortalama kâr:
2 070.39 JPY
Ortalama zarar:
-5 448.38 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8 177.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-17 056.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
-23.99%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23 210.00 JPY
Maksimum:
42 242.00 JPY (27.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.09% (42 242.00 JPY)
Varlığa göre:
17.59% (27 157.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYp
|-102
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYp
|-929
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
En iyi işlem: +9 334.00 JPY
En kötü işlem: -17 056 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22 035.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -8 177.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XSFintech-REAL-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I am a Japanese trader.
I am aiming to operate with a stable strategy.
