Soh Sugihara

Ninja trade

Soh Sugihara
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -17%
XSFintech-REAL-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
23 (63.88%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (36.11%)
En iyi işlem:
9 334.00 JPY
En kötü işlem:
-17 056.00 JPY
Brüt kâr:
47 619.00 JPY (150 473 pips)
Brüt zarar:
-70 829.00 JPY (5 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (22 035.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
22 035.00 JPY (10)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
41.47%
Maks. mevduat yükü:
3.37%
En son işlem:
26 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
18 (50.00%)
Satış işlemleri:
18 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-644.72 JPY
Ortalama kâr:
2 070.39 JPY
Ortalama zarar:
-5 448.38 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8 177.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-17 056.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
-23.99%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23 210.00 JPY
Maksimum:
42 242.00 JPY (27.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.09% (42 242.00 JPY)
Varlığa göre:
17.59% (27 157.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYp 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYp -102
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYp -929
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 334.00 JPY
En kötü işlem: -17 056 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22 035.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -8 177.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XSFintech-REAL-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I am a Japanese trader.
I am aiming to operate with a stable strategy.
İnceleme yok
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 06:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 23:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 04:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 06:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:58
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.04 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
