İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
31 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
23.60 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
216.94 USD (19 965 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
31 (216.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
216.94 USD (31)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
72.93%
Maks. mevduat yükü:
1.61%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
30 (96.77%)
Satış işlemleri:
1 (3.23%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
7.00 USD
Ortalama kâr:
7.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
9.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
51.05% (519.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|23
|USDJPY_MRG
|4
|EURUSD_MRG
|2
|CADJPY_MRG
|1
|AUDUSD_MRG
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|196
|USDJPY_MRG
|13
|EURUSD_MRG
|6
|CADJPY_MRG
|1
|AUDUSD_MRG
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|18K
|USDJPY_MRG
|1.4K
|EURUSD_MRG
|655
|CADJPY_MRG
|212
|AUDUSD_MRG
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.60 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +216.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
