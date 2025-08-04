SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MTWonosobo
Donal Eka Putra

MTWonosobo

Donal Eka Putra
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 22%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
31 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
23.60 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
216.94 USD (19 965 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
31 (216.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
216.94 USD (31)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
72.93%
Maks. mevduat yükü:
1.61%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
30 (96.77%)
Satış işlemleri:
1 (3.23%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
7.00 USD
Ortalama kâr:
7.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
9.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
51.05% (519.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 23
USDJPY_MRG 4
EURUSD_MRG 2
CADJPY_MRG 1
AUDUSD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 196
USDJPY_MRG 13
EURUSD_MRG 6
CADJPY_MRG 1
AUDUSD_MRG 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 18K
USDJPY_MRG 1.4K
EURUSD_MRG 655
CADJPY_MRG 212
AUDUSD_MRG 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.60 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +216.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.30 04:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 06:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 05:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 11:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 10:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 02:43
Share of trading days is too low
2025.08.12 02:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.12 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 12:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 12:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 12:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
