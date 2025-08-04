Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17 0.00 × 6 VantageInternational-Live 14 0.00 × 2 FBS-Real-9 0.00 × 1 E8Funding-Demo 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live06 0.46 × 81 VantageInternational-Live 11 0.83 × 6 FusionMarkets-Demo 4.00 × 6 VantageInternational-Demo 5.70 × 10 RadexMarkets-Real 6 7.20 × 5 RoboForex-ProCent-2 12.08 × 50 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya