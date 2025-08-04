SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pxcobo
Ka Wai Chiong

Pxcobo

Ka Wai Chiong
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 88 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
93 (77.50%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (22.50%)
En iyi işlem:
136.62 USD
En kötü işlem:
-106.04 USD
Brüt kâr:
990.16 USD (21 192 pips)
Brüt zarar:
-642.47 USD (14 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (77.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
449.30 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
96.51%
Maks. mevduat yükü:
35.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
53 (44.17%)
Satış işlemleri:
67 (55.83%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
2.90 USD
Ortalama kâr:
10.65 USD
Ortalama zarar:
-23.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-192.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-192.17 USD (3)
Aylık büyüme:
17.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.91 USD
Maksimum:
205.01 USD (7.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.03% (205.01 USD)
Varlığa göre:
53.28% (1 356.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 49
GBPUSD 17
EURGBP 14
GBPAUD 13
EURNZD 11
USDCAD 6
EURUSD 4
AUDUSD 4
USDJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 356
GBPUSD 37
EURGBP 40
GBPAUD 31
EURNZD 18
USDCAD 39
EURUSD 15
AUDUSD 7
USDJPY -196
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -79
GBPUSD 404
EURGBP 1.3K
GBPAUD 2.5K
EURNZD 1.6K
USDCAD 1.4K
EURUSD 262
AUDUSD 706
USDJPY -847
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +136.62 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +77.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -192.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 6
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FBS-Real-9
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 81
VantageInternational-Live 11
0.83 × 6
FusionMarkets-Demo
4.00 × 6
VantageInternational-Demo
5.70 × 10
RadexMarkets-Real 6
7.20 × 5
RoboForex-ProCent-2
12.08 × 50
