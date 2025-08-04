- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
93 (77.50%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (22.50%)
En iyi işlem:
136.62 USD
En kötü işlem:
-106.04 USD
Brüt kâr:
990.16 USD (21 192 pips)
Brüt zarar:
-642.47 USD (14 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (77.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
449.30 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
96.51%
Maks. mevduat yükü:
35.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
53 (44.17%)
Satış işlemleri:
67 (55.83%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
2.90 USD
Ortalama kâr:
10.65 USD
Ortalama zarar:
-23.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-192.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-192.17 USD (3)
Aylık büyüme:
17.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
111.91 USD
Maksimum:
205.01 USD (7.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.03% (205.01 USD)
Varlığa göre:
53.28% (1 356.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|49
|GBPUSD
|17
|EURGBP
|14
|GBPAUD
|13
|EURNZD
|11
|USDCAD
|6
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|356
|GBPUSD
|37
|EURGBP
|40
|GBPAUD
|31
|EURNZD
|18
|USDCAD
|39
|EURUSD
|15
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|-196
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-79
|GBPUSD
|404
|EURGBP
|1.3K
|GBPAUD
|2.5K
|EURNZD
|1.6K
|USDCAD
|1.4K
|EURUSD
|262
|AUDUSD
|706
|USDJPY
|-847
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +136.62 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +77.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -192.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 81
|
VantageInternational-Live 11
|0.83 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|4.00 × 6
|
VantageInternational-Demo
|5.70 × 10
|
RadexMarkets-Real 6
|7.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-2
|12.08 × 50
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 88 USD
14%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
8
100%
120
77%
97%
1.54
2.90
USD
USD
53%
1:500