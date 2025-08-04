SinyallerBölümler
Huu Oai Nguyen

HTCC

Huu Oai Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 76%
HTFXVULTD-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18 794
Kârla kapanan işlemler:
13 548 (72.08%)
Zararla kapanan işlemler:
5 246 (27.91%)
En iyi işlem:
1 670.00 USD
En kötü işlem:
-1 758.13 USD
Brüt kâr:
186 634.86 USD (2 135 183 pips)
Brüt zarar:
-114 348.99 USD (2 271 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (46.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 715.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
95.22%
Maks. mevduat yükü:
72.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3026
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
20.81
Alış işlemleri:
9 641 (51.30%)
Satış işlemleri:
9 153 (48.70%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
3.85 USD
Ortalama kâr:
13.78 USD
Ortalama zarar:
-21.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-189.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 474.13 USD (2)
Aylık büyüme:
42.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.63 USD
Maksimum:
3 474.13 USD (2.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.78% (3 474.13 USD)
Varlığa göre:
42.76% (53 405.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD' 18794
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD' 72K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD' -136K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 670.00 USD
En kötü işlem: -1 758 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +46.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -189.26 USD

2025.09.01 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
