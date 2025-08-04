SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HTBNK
Huu Oai Nguyen

HTBNK

Huu Oai Nguyen
0 inceleme
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
HTFXVULTD-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 363
Kârla kapanan işlemler:
5 366 (57.31%)
Zararla kapanan işlemler:
3 997 (42.69%)
En iyi işlem:
522.24 USD
En kötü işlem:
-774.52 USD
Brüt kâr:
54 390.92 USD (59 523 780 pips)
Brüt zarar:
-57 184.24 USD (60 160 616 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (35.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
841.53 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
63.14%
Maks. mevduat yükü:
17.81%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
169
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
4 713 (50.34%)
Satış işlemleri:
4 650 (49.66%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.30 USD
Ortalama kâr:
10.14 USD
Ortalama zarar:
-14.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-3 509.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 702.91 USD (15)
Aylık büyüme:
7.65%
Yıllık tahmin:
92.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 876.34 USD
Maksimum:
13 805.58 USD (49.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.16% (13 805.58 USD)
Varlığa göre:
22.63% (2 429.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD' 7866
BTCUSD 1497
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD' -6.2K
BTCUSD 3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD' -369K
BTCUSD -265K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +522.24 USD
En kötü işlem: -775 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +35.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 509.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HTFXVULTD-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live09
0.00 × 5
DCA
İnceleme yok
2025.09.18 20:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
A large drawdown may occur on the account again
