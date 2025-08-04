- Büyüme
İşlemler:
9 363
Kârla kapanan işlemler:
5 366 (57.31%)
Zararla kapanan işlemler:
3 997 (42.69%)
En iyi işlem:
522.24 USD
En kötü işlem:
-774.52 USD
Brüt kâr:
54 390.92 USD (59 523 780 pips)
Brüt zarar:
-57 184.24 USD (60 160 616 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (35.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
841.53 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
63.14%
Maks. mevduat yükü:
17.81%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
169
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
4 713 (50.34%)
Satış işlemleri:
4 650 (49.66%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.30 USD
Ortalama kâr:
10.14 USD
Ortalama zarar:
-14.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-3 509.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 702.91 USD (15)
Aylık büyüme:
7.65%
Yıllık tahmin:
92.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 876.34 USD
Maksimum:
13 805.58 USD (49.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.16% (13 805.58 USD)
Varlığa göre:
22.63% (2 429.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD'
|7866
|BTCUSD
|1497
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD'
|-6.2K
|BTCUSD
|3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD'
|-369K
|BTCUSD
|-265K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HTFXVULTD-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
