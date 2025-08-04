SinyallerBölümler
Aleksandr Rodygin

Anna

Aleksandr Rodygin
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 57%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
90 (73.77%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (26.23%)
En iyi işlem:
12.73 USD
En kötü işlem:
-18.90 USD
Brüt kâr:
339.17 USD (85 718 pips)
Brüt zarar:
-260.88 USD (5 634 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (183.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.67 USD (33)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
34.32%
Maks. mevduat yükü:
141.21%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
57 (46.72%)
Satış işlemleri:
65 (53.28%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
3.77 USD
Ortalama zarar:
-8.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-130.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.25 USD (12)
Aylık büyüme:
22.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.30 USD
Maksimum:
195.13 USD (57.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.45% (195.13 USD)
Varlığa göre:
59.54% (61.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD_i 43
EURUSD_i 39
USDInd_i 34
BITCOIN_i 2
SOLANA_i 2
LITECOIN_i 1
ETHEREUM_i 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD_i 50
EURUSD_i 15
USDInd_i 0
BITCOIN_i 7
SOLANA_i 5
LITECOIN_i 1
ETHEREUM_i 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD_i 4.1K
EURUSD_i 2.8K
USDInd_i 1.9K
BITCOIN_i 71K
SOLANA_i 158
LITECOIN_i 101
ETHEREUM_i 101
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.73 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +183.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Торговля ведется в полностью ручном режиме.

Стиль торговли агрессивный.

Инструменты Фунт, Евро и Индекс доллара.

Присоединяйтесь ко мне.

İnceleme yok
2025.10.18 16:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.18 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.18 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 19:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 21:57
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Anna
Ayda 30 USD
57%
0
0
USD
117
USD
11
0%
122
73%
34%
1.30
0.64
USD
79%
1:500
