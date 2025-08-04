- Büyüme
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
90 (73.77%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (26.23%)
En iyi işlem:
12.73 USD
En kötü işlem:
-18.90 USD
Brüt kâr:
339.17 USD (85 718 pips)
Brüt zarar:
-260.88 USD (5 634 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (183.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.67 USD (33)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
34.32%
Maks. mevduat yükü:
141.21%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
57 (46.72%)
Satış işlemleri:
65 (53.28%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
3.77 USD
Ortalama zarar:
-8.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-130.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.25 USD (12)
Aylık büyüme:
22.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.30 USD
Maksimum:
195.13 USD (57.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.45% (195.13 USD)
Varlığa göre:
59.54% (61.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD_i
|43
|EURUSD_i
|39
|USDInd_i
|34
|BITCOIN_i
|2
|SOLANA_i
|2
|LITECOIN_i
|1
|ETHEREUM_i
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD_i
|50
|EURUSD_i
|15
|USDInd_i
|0
|BITCOIN_i
|7
|SOLANA_i
|5
|LITECOIN_i
|1
|ETHEREUM_i
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD_i
|4.1K
|EURUSD_i
|2.8K
|USDInd_i
|1.9K
|BITCOIN_i
|71K
|SOLANA_i
|158
|LITECOIN_i
|101
|ETHEREUM_i
|101
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.73 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +183.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Торговля ведется в полностью ручном режиме.
Стиль торговли агрессивный.
Инструменты Фунт, Евро и Индекс доллара.
Присоединяйтесь ко мне.
İnceleme yok
