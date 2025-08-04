SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EURUSD
Calin Achim

EURUSD

Calin Achim
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 540
Kârla kapanan işlemler:
715 (46.42%)
Zararla kapanan işlemler:
825 (53.57%)
En iyi işlem:
106.02 USD
En kötü işlem:
-117.50 USD
Brüt kâr:
8 730.43 USD (599 443 pips)
Brüt zarar:
-9 212.89 USD (1 081 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (82.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
387.96 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
97.79%
Maks. mevduat yükü:
194.51%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
786 (51.04%)
Satış işlemleri:
754 (48.96%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.31 USD
Ortalama kâr:
12.21 USD
Ortalama zarar:
-11.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
98 (-653.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-653.71 USD (98)
Aylık büyüme:
1 254.26%
Yıllık tahmin:
15 218.36%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 226.84 USD
Maksimum:
2 249.66 USD (117.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.96% (1 998.99 USD)
Varlığa göre:
81.99% (776.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 1297
EURUSD.r 144
GBPUSD.r 43
BTCUSD 32
NZDUSD.r 9
US30 7
US500 3
BRENT 2
NVDA.xnas 2
TSLA.xnas 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 44
EURUSD.r -189
GBPUSD.r -70
BTCUSD -125
NZDUSD.r 2
US30 40
US500 -1
BRENT -171
NVDA.xnas -9
TSLA.xnas -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 30K
EURUSD.r 2.1K
GBPUSD.r -2.1K
BTCUSD -524K
NZDUSD.r 340
US30 12K
US500 -143
BRENT -450
NVDA.xnas -103
TSLA.xnas 143
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +106.02 USD
En kötü işlem: -118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 98
Maksimum ardışık kâr: +82.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -653.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Recommended Broker(My signal work best with these brokers)

  • FXCE - ECN, Standard Account
  • ICMarket - RAW Account
  • Exness  Raw spread or Pro Account
  • RoboFx : ECN, Prime Account


Signal Detail:

1. Only trade XAU/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.


İnceleme yok
2025.09.30 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 04:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 13:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 02:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 07:42
High current drawdown in 65% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURUSD
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
1.3K
USD
15
46%
1 540
46%
98%
0.94
-0.31
USD
100%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.