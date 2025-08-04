- Büyüme
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
38 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.73 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
78.20 USD (7 958 pips)
Brüt zarar:
-1.64 USD
Maksimum ardışık kazanç:
38 (78.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.20 USD (38)
Sharpe oranı:
1.82
Alım-satım etkinliği:
49.36%
Maks. mevduat yükü:
75.13%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
239.25
Alış işlemleri:
27 (71.05%)
Satış işlemleri:
11 (28.95%)
Kâr faktörü:
47.68
Beklenen getiri:
2.06 USD
Ortalama kâr:
2.06 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
47.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
0.32 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.07% (0.04 USD)
Varlığa göre:
76.97% (95.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 108
|
Exness-MT5Real31
|0.60 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 1854
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 121
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 2516
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.41 × 29
GBPUSD currency pair, Manual execution, No dangerous strategies, No additional funds while positions are open. I suggest using the same broker, You can register via my link: https://icmarkets.com/?camp=21304
If you have any further questions, Please leave a message or contact me via telegram : @SusiBatalia7
Thank you.
İnceleme yok
