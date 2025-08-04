SinyallerBölümler
Susi Natalia

Markets

Susi Natalia
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
40 USD
büyüme başlangıcı: 2025 138%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
38 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.73 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
78.20 USD (7 958 pips)
Brüt zarar:
-1.64 USD
Maksimum ardışık kazanç:
38 (78.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.20 USD (38)
Sharpe oranı:
1.82
Alım-satım etkinliği:
49.36%
Maks. mevduat yükü:
75.13%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
239.25
Alış işlemleri:
27 (71.05%)
Satış işlemleri:
11 (28.95%)
Kâr faktörü:
47.68
Beklenen getiri:
2.06 USD
Ortalama kâr:
2.06 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
47.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
0.32 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.07% (0.04 USD)
Varlığa göre:
76.97% (95.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.73 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +78.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1854
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 2516
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 daha fazla...
GBPUSD currency pair, Manual execution, No dangerous strategies, No additional funds while positions are open. I suggest using the same broker, You can register via my link: https://icmarkets.com/?camp=21304

If you have any further questions, Please leave a message or contact me via telegram : @SusiBatalia7

Thank you.

İnceleme yok
2025.09.29 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 06:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 14:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 15:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 14:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 07:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Markets
Ayda 40 USD
138%
0
0
USD
132
USD
8
0%
38
100%
49%
47.68
2.06
USD
77%
1:500
