Pu Rong Liang

Simplify it

Pu Rong Liang
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
GMI-Live12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
157 (67.67%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (32.33%)
En iyi işlem:
66.16 USD
En kötü işlem:
-75.20 USD
Brüt kâr:
1 303.22 USD (79 428 pips)
Brüt zarar:
-1 364.23 USD (83 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (76.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.74 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
45.01%
Maks. mevduat yükü:
34.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
165 (71.12%)
Satış işlemleri:
67 (28.88%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.26 USD
Ortalama kâr:
8.30 USD
Ortalama zarar:
-18.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-92.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.84 USD (3)
Aylık büyüme:
-33.54%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
156.73 USD
Maksimum:
367.96 USD (109.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.87% (367.96 USD)
Varlığa göre:
38.65% (146.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 134
U30USD 94
AUDCAD 2
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -150
U30USD 70
AUDCAD 5
NZDCAD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -10K
U30USD 5.3K
AUDCAD 250
NZDCAD 377
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.16 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +76.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TTCM-Live2
1.50 × 2
Act in accordance with the trend and seize the opportunity.
İnceleme yok
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.15 18:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 07:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 14:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
