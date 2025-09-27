SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trading version 4
Qi Qing Chen

Trading version 4

Qi Qing Chen
2 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
12 / 24K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
89 (53.61%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (46.39%)
En iyi işlem:
56.85 USD
En kötü işlem:
-37.74 USD
Brüt kâr:
888.01 USD (1 806 855 pips)
Brüt zarar:
-557.04 USD (646 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (202.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.34 USD (13)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
35.71%
Maks. mevduat yükü:
6.32%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
115 (69.28%)
Satış işlemleri:
51 (30.72%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.99 USD
Ortalama kâr:
9.98 USD
Ortalama zarar:
-7.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-273.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-273.75 USD (17)
Aylık büyüme:
-0.10%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.54 USD
Maksimum:
273.79 USD (17.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.71% (273.79 USD)
Varlığa göre:
20.81% (218.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 78
ETHUSD 43
BTCUSD 28
USDJPY 6
GBPAUD 6
XAGUSD 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -97
ETHUSD 416
BTCUSD 85
USDJPY -8
GBPAUD -65
XAGUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.8K
ETHUSD 220K
BTCUSD 954K
USDJPY -373
GBPAUD -3.2K
XAGUSD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.85 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +202.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -273.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
easyMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5451
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
VantageInternational-Live 4
1.25 × 4
ICMarketsAU-Live
1.25 × 179
Exness-MT5Real8
1.26 × 463
CapitalPointTrading-MT5-4
1.28 × 40
Exness-MT5Real7
1.62 × 91
相关描述请看我另一个信号源，此信号源是为了方便匹配黄金白银交易
Ortalama derecelendirme:
cyshanhu
54
cyshanhu 2025.09.27 23:03 
 

最近是怎么了 ，信号失灵了吗

Hassan Ichatouhane
138
Hassan Ichatouhane 2025.09.24 12:17 
 

لقد خسرة 30٪ من حسابي. في اقل من شهر انها اشارة. عالية المخاطرة

2025.09.19 19:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 10:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 07:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 09:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 10:15
Share of trading days is too low
2025.08.04 10:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 05:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 05:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 05:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.04 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 05:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.