- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
89 (53.61%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (46.39%)
En iyi işlem:
56.85 USD
En kötü işlem:
-37.74 USD
Brüt kâr:
888.01 USD (1 806 855 pips)
Brüt zarar:
-557.04 USD (646 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (202.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.34 USD (13)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
35.71%
Maks. mevduat yükü:
6.32%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
115 (69.28%)
Satış işlemleri:
51 (30.72%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.99 USD
Ortalama kâr:
9.98 USD
Ortalama zarar:
-7.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-273.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-273.75 USD (17)
Aylık büyüme:
-0.10%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.54 USD
Maksimum:
273.79 USD (17.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.71% (273.79 USD)
Varlığa göre:
20.81% (218.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|ETHUSD
|43
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|6
|GBPAUD
|6
|XAGUSD
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-97
|ETHUSD
|416
|BTCUSD
|85
|USDJPY
|-8
|GBPAUD
|-65
|XAGUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-9.8K
|ETHUSD
|220K
|BTCUSD
|954K
|USDJPY
|-373
|GBPAUD
|-3.2K
|XAGUSD
|2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.85 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +202.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -273.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 5451
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|1.25 × 4
|
ICMarketsAU-Live
|1.25 × 179
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 463
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.28 × 40
|
Exness-MT5Real7
|1.62 × 91
相关描述请看我另一个信号源，此信号源是为了方便匹配黄金白银交易
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
28%
12
24K
USD
USD
936
USD
USD
8
2%
166
53%
36%
1.59
1.99
USD
USD
26%
1:500
最近是怎么了 ，信号失灵了吗
لقد خسرة 30٪ من حسابي. في اقل من شهر انها اشارة. عالية المخاطرة