- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
106 (66.25%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (33.75%)
En iyi işlem:
73.05 USD
En kötü işlem:
-28.80 USD
Brüt kâr:
244.58 USD (12 200 pips)
Brüt zarar:
-128.72 USD (6 108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (10.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.46 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
41.06%
Maks. mevduat yükü:
5.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
4.02
Alış işlemleri:
71 (44.38%)
Satış işlemleri:
89 (55.63%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
2.31 USD
Ortalama zarar:
-2.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.80 USD (1)
Aylık büyüme:
6.76%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.25 USD
Maksimum:
28.80 USD (2.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.55% (25.69 USD)
Varlığa göre:
1.18% (11.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|32
|AUDCAD
|11
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|9
|GBPAUD
|9
|EURGBP
|8
|EURAUD
|6
|NZDUSD
|5
|EURNZD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|0
|GBPUSD
|44
|EURUSD
|64
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|1
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|0
|EURGBP
|1
|EURAUD
|-3
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.7K
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|2.1K
|AUDCAD
|-65
|AUDNZD
|53
|AUDUSD
|146
|GBPAUD
|-382
|EURGBP
|126
|EURAUD
|-348
|NZDUSD
|89
|EURNZD
|-52
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +73.05 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live27
|0.31 × 178
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 26
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live24
|0.81 × 837
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 177
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live26
|1.03 × 2030
|
Exness-Real17
|1.13 × 198
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 840
|
ICMarketsSC-Live16
|1.35 × 150
1) UpperTradeFX – Technical EA Scalping
Focused on consistent, low-risk growth through precise technical scalping.
2) UpperTradeFX MT5 – Automated Technical System with Recovery Logic
A fully automated EA designed to capture short-term price movements, enhanced with scaling recovery logic for stable performance over time.
I have been trading and learning Forex independently, building my strategies from personal experience. Alongside Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.
Telegram: @UpperTradeFX
More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx
Focused on consistent, low-risk growth through precise technical scalping.
2) UpperTradeFX MT5 – Automated Technical System with Recovery Logic
A fully automated EA designed to capture short-term price movements, enhanced with scaling recovery logic for stable performance over time.
I have been trading and learning Forex independently, building my strategies from personal experience. Alongside Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.
Telegram: @UpperTradeFX
More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
8
93%
160
66%
41%
1.90
0.72
USD
USD
3%
1:500