Tuan Long Vu

Nimble Nomads Gold Sniper

Tuan Long Vu
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 108
Kârla kapanan işlemler:
961 (86.73%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (13.27%)
En iyi işlem:
35.65 USD
En kötü işlem:
-61.06 USD
Brüt kâr:
1 877.67 USD (5 128 021 pips)
Brüt zarar:
-490.49 USD (1 977 984 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (69.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.66 USD (20)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
89.25%
Maks. mevduat yükü:
47.83%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
10.18
Alış işlemleri:
1 034 (93.32%)
Satış işlemleri:
74 (6.68%)
Kâr faktörü:
3.83
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
1.95 USD
Ortalama zarar:
-3.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-13.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.19 USD (2)
Aylık büyüme:
172.38%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
136.29 USD (12.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.73% (136.29 USD)
Varlığa göre:
68.09% (727.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 239
US500 194
XTIUSD 188
BTCUSD 178
USDCAD 146
NAS100 70
US30 64
EURUSD 19
USDCHF 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 459
US500 138
XTIUSD 83
BTCUSD 223
USDCAD 73
NAS100 170
US30 209
EURUSD 20
USDCHF 11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 48K
US500 130K
XTIUSD 3.7K
BTCUSD 2.5M
USDCAD 9.2K
NAS100 184K
US30 231K
EURUSD 2.1K
USDCHF 880
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.65 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +69.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
My strategy : CUT LOSSES, KEEP YOUR MONEY SAFE, AND GROWING.

I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.


Recommended Forex broker: 

TMGM:  https://portal.tmgm.com/register?node=MjEzNDM4&amp;language=en


OPEN LIVE ACCOUNT

MT5 | 1:500 Leverage



Copy trading will work with Funded Accounts as well.

Get funded with Hola Prime with 50% off discount code TRADEFEST50 on $100k evaluation accounts:

https://trader.holaprime.com//challenges?affiliateId=nimblenomads

Get funded with SeacrestFunded:

https://fundedtech.seacrestmarkets.io/purchasechallenge/?sl=6181


Recommended VPS:

FXVM: https://fxvm.net/?aff=104400



İnceleme yok
2025.10.15 20:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 22:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
