İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
81 (57.44%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (42.55%)
En iyi işlem:
17.32 USD
En kötü işlem:
-35.00 USD
Brüt kâr:
309.05 USD (29 374 pips)
Brüt zarar:
-428.23 USD (40 666 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (54.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.59 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
4.54%
Maks. mevduat yükü:
57.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
81 (57.45%)
Satış işlemleri:
60 (42.55%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.85 USD
Ortalama kâr:
3.82 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-30.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.86 USD (4)
Aylık büyüme:
-3.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
159.58 USD
Maksimum:
212.60 USD (20.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.24% (213.13 USD)
Varlığa göre:
6.47% (66.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DE30
|41
|US500
|34
|XAUUSD
|30
|USDJPY
|29
|EURUSD
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DE30
|-89
|US500
|5
|XAUUSD
|28
|USDJPY
|-39
|EURUSD
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DE30
|-15K
|US500
|1.4K
|XAUUSD
|3.4K
|USDJPY
|-778
|EURUSD
|-262
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.32 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-12%
0
0
USD
USD
881
USD
USD
11
99%
141
57%
5%
0.72
-0.85
USD
USD
20%
1:500