Sinyaller / MetaTrader 4 / King
Lian Deng Wang

King

Lian Deng Wang
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Axi-US888-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
268
Kârla kapanan işlemler:
162 (60.44%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (39.55%)
En iyi işlem:
9.32 USD
En kötü işlem:
-6.27 USD
Brüt kâr:
150.85 USD (13 732 pips)
Brüt zarar:
-161.17 USD (13 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (6.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.99 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
12.24%
Maks. mevduat yükü:
69.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
126 (47.01%)
Satış işlemleri:
142 (52.99%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
0.93 USD
Ortalama zarar:
-1.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-19.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.22 USD (7)
Aylık büyüme:
2.10%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.47 USD
Maksimum:
76.52 USD (15.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.25% (76.52 USD)
Varlığa göre:
10.24% (43.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 224
EURUSD 16
AUDUSD 13
USDJPY 7
GBPUSD 4
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -17
EURUSD 4
AUDUSD -3
USDJPY 1
GBPUSD 4
USDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -682
EURUSD 360
AUDUSD -91
USDJPY 154
GBPUSD 144
USDCAD 55
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.32 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +6.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US888-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US06-Live
0.00 × 17
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.23 × 31
Pepperstone-Edge12
0.33 × 33
VantageInternational-Live 7
4.00 × 21
至尊宝の金策，复利策略，日2%基础目标！第一阶段仓位目标达到1w！
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 09:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 12:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 08:08
Share of trading days is too low
2025.08.04 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 08:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.03 14:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 14:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 14:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 14:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 14:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

