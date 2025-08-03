- Büyüme
İşlemler:
268
Kârla kapanan işlemler:
162 (60.44%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (39.55%)
En iyi işlem:
9.32 USD
En kötü işlem:
-6.27 USD
Brüt kâr:
150.85 USD (13 732 pips)
Brüt zarar:
-161.17 USD (13 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (6.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.99 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
12.24%
Maks. mevduat yükü:
69.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
126 (47.01%)
Satış işlemleri:
142 (52.99%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
0.93 USD
Ortalama zarar:
-1.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-19.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.22 USD (7)
Aylık büyüme:
2.10%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.47 USD
Maksimum:
76.52 USD (15.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.25% (76.52 USD)
Varlığa göre:
10.24% (43.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|EURUSD
|16
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-17
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|-3
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-682
|EURUSD
|360
|AUDUSD
|-91
|USDJPY
|154
|GBPUSD
|144
|USDCAD
|55
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.32 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +6.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US888-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
至尊宝の金策，复利策略，日2%基础目标！第一阶段仓位目标达到1w！
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
545
USD
USD
8
10%
268
60%
12%
0.93
-0.04
USD
USD
15%
1:100