Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InvestAZ-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Sinyal, Yönlü İşlem tahminine göre başlatılır. Sadece alım veya sadece satış işlemleri, önümüzdeki birkaç hafta veya ay için yaptığımız yükseliş veya düşüş tahminlerine göre yapılır. Uzun vadeli düz trendde, hem alım hem de satım işlemlerinin aynı anda yapılabilmesi istisna değildir.