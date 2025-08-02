SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Directional Trading Mt4
Babak Karimli

Directional Trading Mt4

Babak Karimli
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1 014%
InvestAZ-REAL
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
111 (82.22%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (17.78%)
En iyi işlem:
7 551.00 USD
En kötü işlem:
-387.00 USD
Brüt kâr:
40 184.03 USD (126 242 pips)
Brüt zarar:
-2 776.91 USD (23 949 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (749.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 021.24 USD (23)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
81.53%
Maks. mevduat yükü:
119.63%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
21.98
Alış işlemleri:
102 (75.56%)
Satış işlemleri:
33 (24.44%)
Kâr faktörü:
14.47
Beklenen getiri:
277.09 USD
Ortalama kâr:
362.02 USD
Ortalama zarar:
-115.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 701.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 701.75 USD (15)
Aylık büyüme:
36.26%
Yıllık tahmin:
439.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
952.69 USD
Maksimum:
1 701.75 USD (97.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.30% (1 701.75 USD)
Varlığa göre:
34.00% (13 258.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 71
EURUSD 41
GBPUSD 5
EURGBP 5
GBPCAD 4
XAUUSD 2
EURCAD 2
GBPJPY 2
DAX 1
SP500 1
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD 13K
EURUSD 9.8K
GBPUSD 7.8K
EURGBP 1.6K
GBPCAD 13
XAUUSD 4.4K
EURCAD 30
GBPJPY 663
DAX 50
SP500 36
AUDUSD 145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD 19K
EURUSD 9.8K
GBPUSD 7.8K
EURGBP 722
GBPCAD 2.3K
XAUUSD 10K
EURCAD 2.1K
GBPJPY 975
DAX 46K
SP500 3.9K
AUDUSD 29
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 551.00 USD
En kötü işlem: -387 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +749.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 701.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InvestAZ-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 20
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 5
FxPro.com-Real05
0.34 × 318
AxiTrader-US02-Live
0.36 × 219
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1.75 × 8
RoboForexEU-Pro
1.78 × 9
NordFX-Real5
1.80 × 301
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
3.51 × 885
RoboForexEU-Fix
5.75 × 44
Sinyal, Yönlü İşlem tahminine göre başlatılır. Sadece alım veya sadece satış işlemleri, önümüzdeki birkaç hafta veya ay için yaptığımız yükseliş veya düşüş tahminlerine göre yapılır. Uzun vadeli düz trendde, hem alım hem de satım işlemlerinin aynı anda yapılabilmesi istisna değildir.
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
No swaps are charged
2025.09.14 15:32
No swaps are charged
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.05 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 05:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Directional Trading Mt4
Ayda 100 USD
1 014%
0
0
USD
39K
USD
28
0%
135
82%
82%
14.47
277.09
USD
97%
1:50
