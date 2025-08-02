SinyallerBölümler
Babak Karimli

Directional Trading Mt5

Babak Karimli
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 270%
CFI11-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
68 (86.07%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (13.92%)
En iyi işlem:
919.35 USD
En kötü işlem:
-223.00 USD
Brüt kâr:
7 900.47 USD (300 380 pips)
Brüt zarar:
-423.85 USD (1 902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (3 920.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 920.99 USD (23)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
87.71%
Maks. mevduat yükü:
126.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
32.67
Alış işlemleri:
72 (91.14%)
Satış işlemleri:
7 (8.86%)
Kâr faktörü:
18.64
Beklenen getiri:
94.64 USD
Ortalama kâr:
116.18 USD
Ortalama zarar:
-38.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-62.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-223.00 USD (1)
Aylık büyüme:
85.43%
Yıllık tahmin:
1 036.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
228.85 USD (13.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.83% (228.85 USD)
Varlığa göre:
25.81% (3 006.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD_ 55
EURGBP_ 6
XAGUSD_ 5
GBPUSD_ 4
XAUUSD_ 3
GBPJPY_ 1
#US$indx_Z5 1
AUDJPY_ 1
AUDUSD_ 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD_ 4.2K
EURGBP_ 458
XAGUSD_ 1.9K
GBPUSD_ 238
XAUUSD_ 859
GBPJPY_ 27
#US$indx_Z5 -61
AUDJPY_ -1
AUDUSD_ 89
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD_ 21K
EURGBP_ 831
XAGUSD_ 73K
GBPUSD_ 1.2K
XAUUSD_ 86K
GBPJPY_ 399
#US$indx_Z5 -60
AUDJPY_ -2
AUDUSD_ 88
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +919.35 USD
En kötü işlem: -223 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 920.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CFI11-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sinyal, Yönlü İşlem tahminine göre başlatılır. Sadece alım veya sadece satış işlemleri, önümüzdeki birkaç hafta veya ay için yaptığımız yükseliş veya düşüş tahminlerine göre yapılır. Uzun vadeli düz trendde, hem alım hem de satım işlemlerinin aynı anda yapılabilmesi istisna değildir.
İnceleme yok
2025.09.18 10:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 20:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 11:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 19:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 03:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 03:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 21:04 2025.08.08 21:04:57  

The MT5 Wise Trader is broadcasting the best signal options for entering and exiting the market.

2025.08.04 11:15
No swaps are charged on the signal account
