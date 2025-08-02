- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
68 (86.07%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (13.92%)
En iyi işlem:
919.35 USD
En kötü işlem:
-223.00 USD
Brüt kâr:
7 900.47 USD (300 380 pips)
Brüt zarar:
-423.85 USD (1 902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (3 920.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 920.99 USD (23)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
87.71%
Maks. mevduat yükü:
126.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
32.67
Alış işlemleri:
72 (91.14%)
Satış işlemleri:
7 (8.86%)
Kâr faktörü:
18.64
Beklenen getiri:
94.64 USD
Ortalama kâr:
116.18 USD
Ortalama zarar:
-38.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-62.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-223.00 USD (1)
Aylık büyüme:
85.43%
Yıllık tahmin:
1 036.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
228.85 USD (13.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.83% (228.85 USD)
Varlığa göre:
25.81% (3 006.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD_
|55
|EURGBP_
|6
|XAGUSD_
|5
|GBPUSD_
|4
|XAUUSD_
|3
|GBPJPY_
|1
|#US$indx_Z5
|1
|AUDJPY_
|1
|AUDUSD_
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD_
|4.2K
|EURGBP_
|458
|XAGUSD_
|1.9K
|GBPUSD_
|238
|XAUUSD_
|859
|GBPJPY_
|27
|#US$indx_Z5
|-61
|AUDJPY_
|-1
|AUDUSD_
|89
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD_
|21K
|EURGBP_
|831
|XAGUSD_
|73K
|GBPUSD_
|1.2K
|XAUUSD_
|86K
|GBPJPY_
|399
|#US$indx_Z5
|-60
|AUDJPY_
|-2
|AUDUSD_
|88
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +919.35 USD
En kötü işlem: -223 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 920.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CFI11-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sinyal, Yönlü İşlem tahminine göre başlatılır. Sadece alım veya sadece satış işlemleri, önümüzdeki birkaç hafta veya ay için yaptığımız yükseliş veya düşüş tahminlerine göre yapılır. Uzun vadeli düz trendde, hem alım hem de satım işlemlerinin aynı anda yapılabilmesi istisna değildir.
İnceleme yok
The MT5 Wise Trader is broadcasting the best signal options for entering and exiting the market.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
270%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
14
0%
79
86%
88%
18.63
94.64
USD
USD
26%
1:100