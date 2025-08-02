- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
393 (78.91%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (21.08%)
En iyi işlem:
96.84 USD
En kötü işlem:
-123.88 USD
Brüt kâr:
3 106.15 USD (3 109 545 pips)
Brüt zarar:
-986.01 USD (747 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (241.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
436.56 USD (15)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
8.62%
Maks. mevduat yükü:
26.97%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
7.60
Alış işlemleri:
117 (23.49%)
Satış işlemleri:
381 (76.51%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
4.26 USD
Ortalama kâr:
7.90 USD
Ortalama zarar:
-9.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-21.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-244.42 USD (4)
Aylık büyüme:
-7.48%
Yıllık tahmin:
-90.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.26 USD
Maksimum:
279.02 USD (5.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.91% (244.41 USD)
Varlığa göre:
21.96% (261.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|BTCUSD
|81
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|328
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|682K
|BTCUSD
|1.7M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +96.84 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +241.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
76%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
31
0%
498
78%
9%
3.15
4.26
USD
USD
22%
1:200