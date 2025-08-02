SinyallerBölümler
Ton That Hao

Trader Co Tam

Ton That Hao
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 76%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
393 (78.91%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (21.08%)
En iyi işlem:
96.84 USD
En kötü işlem:
-123.88 USD
Brüt kâr:
3 106.15 USD (3 109 545 pips)
Brüt zarar:
-986.01 USD (747 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (241.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
436.56 USD (15)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
8.62%
Maks. mevduat yükü:
26.97%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
7.60
Alış işlemleri:
117 (23.49%)
Satış işlemleri:
381 (76.51%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
4.26 USD
Ortalama kâr:
7.90 USD
Ortalama zarar:
-9.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-21.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-244.42 USD (4)
Aylık büyüme:
-7.48%
Yıllık tahmin:
-90.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.26 USD
Maksimum:
279.02 USD (5.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.91% (244.41 USD)
Varlığa göre:
21.96% (261.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 417
BTCUSD 81
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 328
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 682K
BTCUSD 1.7M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.84 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +241.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
63 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.07 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
