Sinyaller / Adaptive Greed Engine Low Risk
404

Ne yazık ki, Adaptive Greed Engine Low Risk sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Rene Aneomanti kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

Adaptive Greed Engine Medium Risk
Büyüme
125%
Aboneler
2
Haftalar
67
İşlemler
564
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.39
Maks. düşüş
62%

Veya diğer MetaTrader 4 sinyalleri arasından seçim yapın:

MCA100
Büyüme
1 249%
Aboneler
31
Haftalar
97
İşlemler
275
Kazanç
57%
Kâr faktörü
1.75
Maks. düşüş
35%
ATong
Büyüme
4 219%
Aboneler
0
Haftalar
232
İşlemler
7801
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.54
Maks. düşüş
28%
Wolf Scalper MT4
Büyüme
1 023%
Aboneler
9
Haftalar
160
İşlemler
1235
Kazanç
91%
Kâr faktörü
1.46
Maks. düşüş
21%
Gold pro
Büyüme
1 638%
Aboneler
15
Haftalar
32
İşlemler
690
Kazanç
80%
Kâr faktörü
2.12
Maks. düşüş
52%
KingFX AU
Büyüme
25 452%
Aboneler
33
Haftalar
182
İşlemler
3178
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
52%
NeroSignal
Büyüme
1 042%
Aboneler
20
Haftalar
42
İşlemler
1472
Kazanç
60%
Kâr faktörü
1.87
Maks. düşüş
28%
High frequency
Büyüme
4 787%
Aboneler
1
Haftalar
192
İşlemler
9458
Kazanç
68%
Kâr faktörü
1.72
Maks. düşüş
42%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
679%
Aboneler
10
Haftalar
65
İşlemler
2869
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.62
Maks. düşüş
41%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
5 688%
Aboneler
1
Haftalar
319
İşlemler
1934
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.93
Maks. düşüş
38%
MultiWay ICM
Büyüme
480%
Aboneler
10
Haftalar
89
İşlemler
782
Kazanç
74%
Kâr faktörü
2.02
Maks. düşüş
28%

