|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|XAUEUR
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|57
|XAUEUR
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.5K
|XAUEUR
|100
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 4410
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
RoboForex-ECN
|5.26 × 46
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.47 × 875
|
Exness-MT5Real26
|6.99 × 142
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|7.21 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.28 × 204
|
Exness-MT5Real31
|7.40 × 144
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
Exness-MT5Real5
|8.00 × 222
|
EightcapGlobal-Live
|8.15 × 53
PolePole EA Tabanlı Sinyal
-
XAUUSD
-
4 zaman dilimi (M5/M15/M30/H1)
-
Aynı anda sadece 1 sipariş
-
Grid veya martingale stratejisi yok
-
Orta/yüksek risk
-
Aylık beklenen getiri: %5 - %10
-
PolePole EA faaliyetlerine dayalı %100 otomatik işlem
-
Minimum hesap bakiyesi: 300 $
-
Hedging gerekli
-
Gerçek drawdown'u gizlemek veya karı sabitlemek için para çekme ya da hesaba para yatırma yoluyla bakiye manipülasyonu yapılmaz
Not:
-
bu sinyal, maksimum kâr elde etmekten ziyade PolePole EA’nın etkinliğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır
-
canlı sinyal (yani EA) her gün emir vermez, yalnızca uygun koşullar oluştuğunda emir açar
-
canlı sinyalin performansı, kayma (slippage) nedeniyle EA’nın doğrudan çalıştırılmasına kıyasla biraz daha düşük olabilir
