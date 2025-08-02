SinyallerBölümler
Simone Zappatini

PolePole

Simone Zappatini
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
83 (91.20%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (8.79%)
En iyi işlem:
2.83 EUR
En kötü işlem:
-24.71 EUR
Brüt kâr:
102.84 EUR (9 826 pips)
Brüt zarar:
-52.02 EUR (6 190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (41.20 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
41.20 EUR (31)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
14.88%
Maks. mevduat yükü:
12.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
35 (38.46%)
Satış işlemleri:
56 (61.54%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
0.56 EUR
Ortalama kâr:
1.24 EUR
Ortalama zarar:
-6.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-24.71 EUR (1)
Aylık büyüme:
7.99%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
24.71 EUR (7.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.52% (24.71 EUR)
Varlığa göre:
24.07% (74.41 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 90
XAUEUR 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 57
XAUEUR 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.5K
XAUEUR 100
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.83 EUR
En kötü işlem: -25 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +41.20 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.29 × 4410
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
RoboForex-ECN
5.26 × 46
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.47 × 875
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.21 × 34
ICMarketsSC-MT5-2
7.28 × 204
Exness-MT5Real31
7.40 × 144
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
Exness-MT5Real5
8.00 × 222
EightcapGlobal-Live
8.15 × 53
31 daha fazla...
PolePole EA Tabanlı Sinyal


  • XAUUSD

  • 4 zaman dilimi (M5/M15/M30/H1)

  • Aynı anda sadece 1 sipariş

  • Grid veya martingale stratejisi yok

  • Orta/yüksek risk

  • Aylık beklenen getiri: %5 - %10

  • PolePole EA faaliyetlerine dayalı %100 otomatik işlem

  • Minimum hesap bakiyesi: 300 $

  • Hedging gerekli

  • Gerçek drawdown'u gizlemek veya karı sabitlemek için para çekme ya da hesaba para yatırma yoluyla bakiye manipülasyonu yapılmaz


Not:

  • bu sinyal, maksimum kâr elde etmekten ziyade PolePole EA’nın etkinliğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır

  • canlı sinyal (yani EA) her gün emir vermez, yalnızca uygun koşullar oluştuğunda emir açar

  • canlı sinyalin performansı, kayma (slippage) nedeniyle EA’nın doğrudan çalıştırılmasına kıyasla biraz daha düşük olabilir


İnceleme yok
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 18:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 21:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 12:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 15:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 15:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 14:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 14:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.02 10:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 10:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 10:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.02 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.02 10:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
