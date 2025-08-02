SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Magic Boost
Eliezer Forlin

Magic Boost

Eliezer Forlin
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 65 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -56%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
890
Kârla kapanan işlemler:
720 (80.89%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (19.10%)
En iyi işlem:
506.07 EUR
En kötü işlem:
-542.44 EUR
Brüt kâr:
3 534.49 EUR (84 526 pips)
Brüt zarar:
-4 479.79 EUR (55 568 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (95.64 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 047.52 EUR (13)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
179.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
396 (44.49%)
Satış işlemleri:
494 (55.51%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-1.06 EUR
Ortalama kâr:
4.91 EUR
Ortalama zarar:
-26.35 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 204.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 582.83 EUR (3)
Aylık büyüme:
-68.92%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 550.89 EUR
Maksimum:
2 994.56 EUR (67.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.54% (2 994.56 EUR)
Varlığa göre:
87.13% (558.79 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 539
AUDUSD 241
EURUSD 96
GBPUSD 8
USDCAD 5
EURCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -2.2K
AUDUSD 173
EURUSD 500
GBPUSD 386
USDCAD 47
EURCHF -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 19K
AUDUSD 7.6K
EURUSD 2.4K
GBPUSD 563
USDCAD 98
EURCHF -51
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +506.07 EUR
En kötü işlem: -542 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +95.64 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 204.65 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
OrbexGlobal-Live
0.45 × 22
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.68 × 142
ICMarketsSC-Live24
0.71 × 529
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Pepperstone-Edge07
0.75 × 4
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live14
0.95 × 168
ICMarketsSC-Live26
1.02 × 321
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 769
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live05
1.50 × 2
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 2
31 daha fazla...
Multicurrency and multistrategy signal. Trades depending on trend and opposite to trend profiting by the swing in price.
İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 03:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.02 07:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 00:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 11:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 10:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Magic Boost
Ayda 65 USD
-56%
0
0
USD
2K
EUR
11
91%
890
80%
100%
0.78
-1.06
EUR
87%
1:500
