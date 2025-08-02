- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
10 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (28.57%)
En iyi işlem:
127.53 USD
En kötü işlem:
-260.46 USD
Brüt kâr:
272.59 USD (890 028 pips)
Brüt zarar:
-690.37 USD (1 395 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (203.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.32 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.28
Alım-satım etkinliği:
49.84%
Maks. mevduat yükü:
4.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
12 (85.71%)
Satış işlemleri:
2 (14.29%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-29.84 USD
Ortalama kâr:
27.26 USD
Ortalama zarar:
-172.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-654.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-654.58 USD (3)
Aylık büyüme:
-18.64%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
486.25 USD
Maksimum:
689.57 USD (25.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.51% (689.57 USD)
Varlığa göre:
25.26% (673.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-418
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-506K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|1.40 × 20
|
Tickmill-Live
|21.50 × 12248
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
-17%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
6
57%
14
71%
50%
0.39
-29.84
USD
USD
26%
1:500