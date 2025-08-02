- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
19 (70.37%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (29.63%)
En iyi işlem:
3.46 USD
En kötü işlem:
-3.00 USD
Brüt kâr:
20.00 USD (3 145 pips)
Brüt zarar:
-10.43 USD (1 324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (5.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.65 USD (7)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
47.98%
Maks. mevduat yükü:
3.90%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
9 (33.33%)
Satış işlemleri:
18 (66.67%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
1.05 USD
Ortalama zarar:
-1.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.62 USD (3)
Aylık büyüme:
2.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.12 USD
Maksimum:
4.62 USD (4.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.26% (4.62 USD)
Varlığa göre:
12.30% (12.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|4
|AUDNZD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|371
|NZDCAD
|643
|AUDNZD
|841
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.46 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live14
|0.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.65 × 43
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.91 × 57
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 224
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 6
|
Coinexx-Demo
|2.50 × 2
|
FXCL-Main2
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|2.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|3.27 × 135
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|4.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|4.87 × 75
|
Longhorn-Real2
|5.15 × 26
|
VantageInternational-Demo
|5.49 × 45
|
Darwinex-Live
|5.76 × 781
|
Axi-US06-Live
|6.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
10
100%
27
70%
48%
1.91
0.35
USD
USD
12%
1:500