İşlemler:
654
Kârla kapanan işlemler:
453 (69.26%)
Zararla kapanan işlemler:
201 (30.73%)
En iyi işlem:
1 110.90 USD
En kötü işlem:
-206.24 USD
Brüt kâr:
10 579.58 USD (35 312 pips)
Brüt zarar:
-7 523.52 USD (31 530 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (184.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 091.75 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
78.00%
Maks. mevduat yükü:
99.86%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
487 (74.46%)
Satış işlemleri:
167 (25.54%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
4.67 USD
Ortalama kâr:
23.35 USD
Ortalama zarar:
-37.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 305.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 323.56 USD (12)
Aylık büyüme:
1.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 233.99 USD (2.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.16% (2 233.99 USD)
Varlığa göre:
9.36% (9 647.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|536
|GBPUSD
|43
|GBPCAD
|28
|AUDUSD
|23
|AUDCAD
|13
|USDCAD
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.3K
|GBPUSD
|-212
|GBPCAD
|335
|AUDUSD
|456
|AUDCAD
|174
|USDCAD
|41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.5K
|GBPUSD
|-3.5K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDUSD
|1.6K
|AUDCAD
|764
|USDCAD
|270
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 110.90 USD
En kötü işlem: -206 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +184.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 305.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading Forex Currencies on M15 and M1 Charts.
Fully automated system.
Good results with 2.5% max drawdown.
This was started with a $100k account on low risk to protect capital and steady profits.
Normally no overnight and weekend exposure.
Enjoy trading and only use what you can afford to risk.
İnceleme yok
