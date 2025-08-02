SinyallerBölümler
Mr Bruno Miguel Tavares Ganhao

Axion Low Risk

Mr Bruno Miguel Tavares Ganhao
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
654
Kârla kapanan işlemler:
453 (69.26%)
Zararla kapanan işlemler:
201 (30.73%)
En iyi işlem:
1 110.90 USD
En kötü işlem:
-206.24 USD
Brüt kâr:
10 579.58 USD (35 312 pips)
Brüt zarar:
-7 523.52 USD (31 530 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (184.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 091.75 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
78.00%
Maks. mevduat yükü:
99.86%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
91
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
487 (74.46%)
Satış işlemleri:
167 (25.54%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
4.67 USD
Ortalama kâr:
23.35 USD
Ortalama zarar:
-37.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 305.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 323.56 USD (12)
Aylık büyüme:
1.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 233.99 USD (2.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.16% (2 233.99 USD)
Varlığa göre:
9.36% (9 647.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 536
GBPUSD 43
GBPCAD 28
AUDUSD 23
AUDCAD 13
USDCAD 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.3K
GBPUSD -212
GBPCAD 335
AUDUSD 456
AUDCAD 174
USDCAD 41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.5K
GBPUSD -3.5K
GBPCAD 2.6K
AUDUSD 1.6K
AUDCAD 764
USDCAD 270
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 110.90 USD
En kötü işlem: -206 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +184.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 305.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading Forex Currencies on M15 and M1 Charts.

Fully automated system.

Good results with 2.5% max drawdown. 

This was started with a $100k account on low risk to protect capital and steady profits. 

Normally no overnight and weekend exposure.

Enjoy trading and only use what you can afford to risk. 


İnceleme yok
2025.09.19 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.03 21:47
Share of trading days is too low
2025.08.03 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.02 06:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 06:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 06:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.02 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.02 06:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
