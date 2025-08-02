- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
46 (73.01%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (26.98%)
En iyi işlem:
87.53 USD
En kötü işlem:
-27.55 USD
Brüt kâr:
655.77 USD (21 437 pips)
Brüt zarar:
-158.36 USD (5 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (102.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
133.18 USD (6)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
95.76%
Maks. mevduat yükü:
3.78%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
9.62
Alış işlemleri:
29 (46.03%)
Satış işlemleri:
34 (53.97%)
Kâr faktörü:
4.14
Beklenen getiri:
7.90 USD
Ortalama kâr:
14.26 USD
Ortalama zarar:
-9.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-49.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.37 USD (2)
Aylık büyüme:
0.40%
Yıllık tahmin:
6.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
51.68 USD (0.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.50% (49.93 USD)
Varlığa göre:
0.86% (86.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|498
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +87.53 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +102.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
XMGlobal-MT5 12
|10.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
30
100%
63
73%
96%
4.14
7.90
USD
USD
1%
1:30