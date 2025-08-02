SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fund XM 250USD
Marcelo Diniz Da Cunha

Fund XM 250USD

Marcelo Diniz Da Cunha
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -24%
XMGlobal-Real 8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
30 (81.08%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (18.92%)
En iyi işlem:
16.98 USD
En kötü işlem:
-52.54 USD
Brüt kâr:
130.85 USD (9 528 pips)
Brüt zarar:
-190.67 USD (13 834 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (27.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.53 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
7.06%
Maks. mevduat yükü:
31.60%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
12 (32.43%)
Satış işlemleri:
25 (67.57%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-1.62 USD
Ortalama kâr:
4.36 USD
Ortalama zarar:
-27.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-130.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.56 USD (3)
Aylık büyüme:
14.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
135.32 USD
Maksimum:
135.32 USD (54.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.13% (135.32 USD)
Varlığa göre:
40.68% (89.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# -60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.98 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +27.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Mínimo de capital sugerido USD 250

Corretora sugerida de baixo spread: Corretora XM

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora XM, ... acessar a COPY de nome: Fund XM 250USD


İnceleme yok
2025.09.17 07:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 06:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 14:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 09:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 20:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 17:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 13:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.02 01:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 01:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 01:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fund XM 250USD
Ayda 30 USD
-24%
0
0
USD
190
USD
8
100%
37
81%
7%
0.68
-1.62
USD
54%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.