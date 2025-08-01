- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
156 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
16.62 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
293.55 USD (233 262 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
156 (293.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
293.55 USD (156)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
82.29%
Maks. mevduat yükü:
177.79%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
156 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
1.88 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
37.63% (187.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|EURNZD
|22
|EURJPY
|17
|XAGUSD
|12
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|7
|AUDNZD
|7
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|225
|EURNZD
|15
|EURJPY
|13
|XAGUSD
|5
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|5
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|0
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|225K
|EURNZD
|2.4K
|EURJPY
|1.8K
|XAGUSD
|102
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|581
|EURAUD
|823
|AUDNZD
|193
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|96
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.62 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 156
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +293.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
FTMO-Server2
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
EarnBroker-Server
|0.00 × 2
Alpari-Trade
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
ICMarkets-Live3
|0.00 × 7
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
EuromarketFX-Live
|0.00 × 6
Exness-Real15
|0.00 × 10
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
XMTrading-Real 45
|0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
TitanFX-Demo01
|0.00 × 9