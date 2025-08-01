SinyallerBölümler
Swing Scalping Strategy
MD ASHRAFUL ISLAM

Swing Scalping Strategy

MD ASHRAFUL ISLAM
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 70%
Exness-Real
1:5
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
156
Kârla kapanan işlemler:
156 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
16.62 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
293.55 USD (233 262 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
156 (293.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
293.55 USD (156)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
82.29%
Maks. mevduat yükü:
177.79%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
156 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
1.88 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
37.63% (187.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 60
EURNZD 22
EURJPY 17
XAGUSD 12
USDJPY 10
GBPUSD 9
EURAUD 7
AUDNZD 7
CHFJPY 7
GBPJPY 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 225
EURNZD 15
EURJPY 13
XAGUSD 5
USDJPY 21
GBPUSD 6
EURAUD 5
AUDNZD 2
CHFJPY 0
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 225K
EURNZD 2.4K
EURJPY 1.8K
XAGUSD 102
USDJPY 1.8K
GBPUSD 581
EURAUD 823
AUDNZD 193
CHFJPY 4
GBPJPY 96
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.62 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 156
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +293.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EarnBroker-Server
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ICMarkets-Live3
0.00 × 7
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 6
Exness-Real15
0.00 × 10
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ThreeTrader-Demo
0.00 × 10
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 9

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIMM!!!

Just trade on (Do Your Own Research) DYOR, No need my extra Bio-Data.  

I M Economic Scalping Analyst. 

My Target is Account Fund Security on Trading. So, I try best of myself about TP & SL of Trading Entry Position. 

Here is the Data/History is my Trading Bio! 

This Scalping Method Price Action Strategy Value is BinancePay $1000 USDT. 

Subscribe me by this way > https://social.tp-redirect.com/s/XlrLpBRn Or, https://www.mql5.com/en/forum/336422 

-Thanks for stay with me.


İnceleme yok
2025.09.29 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.24 08:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 09:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 15:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 10:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.08 10:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 00:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.08 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 00:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:49
2025.08.06 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 22:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.