Pedro Luiz Cerqueira Conrado

Decosta

Pedro Luiz Cerqueira Conrado
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 48%
OnEquity-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 727
Kârla kapanan işlemler:
3 322 (70.27%)
Zararla kapanan işlemler:
1 405 (29.72%)
En iyi işlem:
17 776.00 USD
En kötü işlem:
-6 118.19 USD
Brüt kâr:
355 553.99 USD (1 233 717 pips)
Brüt zarar:
-266 982.83 USD (369 281 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (866.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 826.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
12.95%
Maks. mevduat yükü:
59.81%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
3.50
Alış işlemleri:
2 300 (48.66%)
Satış işlemleri:
2 427 (51.34%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
18.74 USD
Ortalama kâr:
107.03 USD
Ortalama zarar:
-190.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-6.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25 208.67 USD (7)
Aylık büyüme:
-3.20%
Yıllık tahmin:
-35.31%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.50 USD
Maksimum:
25 318.67 USD (16.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.76% (25 423.67 USD)
Varlığa göre:
35.20% (101 462.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 4514
USDJPY# 57
EURUSD# 55
US30Cash 47
GBPUSD# 41
BTCUSD 4
GOLD.f 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 90K
USDJPY# 2K
EURUSD# 1.7K
US30Cash -6.8K
GBPUSD# 2.2K
BTCUSD 8
GOLD.f -2
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# -28K
USDJPY# 1.1K
EURUSD# 925
US30Cash -27K
GBPUSD# 748
BTCUSD 230K
GOLD.f -206
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17 776.00 USD
En kötü işlem: -6 118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +866.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OnEquity-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 20:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

