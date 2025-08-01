SinyallerBölümler
Cheung Tak Sze

Magic26p

Cheung Tak Sze
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -54%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 387
Kârla kapanan işlemler:
1 666 (69.79%)
Zararla kapanan işlemler:
721 (30.21%)
En iyi işlem:
171.01 GBP
En kötü işlem:
-380.01 GBP
Brüt kâr:
6 366.82 GBP (258 614 pips)
Brüt zarar:
-7 297.85 GBP (200 520 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (39.69 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
199.71 GBP (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
505.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
180
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
1 231 (51.57%)
Satış işlemleri:
1 156 (48.43%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.39 GBP
Ortalama kâr:
3.82 GBP
Ortalama zarar:
-10.12 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
45 (-697.76 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-4 485.83 GBP (42)
Aylık büyüme:
-80.11%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 000.08 GBP
Maksimum:
4 499.11 GBP (81.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.34% (4 499.11 GBP)
Varlığa göre:
94.16% (4 606.13 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD+ 127
EURUSD+ 125
GBPAUD+ 110
NZDUSD+ 109
EURCAD+ 107
EURJPY+ 105
EURAUD+ 102
AUDCAD+ 101
GBPUSD+ 99
AUDUSD+ 98
EURGBP+ 98
NZDCAD+ 98
USDCHF+ 92
GBPCAD+ 92
CHFJPY+ 89
AUDJPY+ 84
NZDJPY+ 83
GBPCHF+ 81
USDJPY+ 79
CADJPY+ 78
AUDNZD+ 75
NZDCHF+ 75
GBPJPY+ 73
AUDCHF+ 72
CADCHF+ 70
EURCHF+ 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD+ 89
EURUSD+ 22
GBPAUD+ 120
NZDUSD+ -1.1K
EURCAD+ 88
EURJPY+ 250
EURAUD+ 104
AUDCAD+ 214
GBPUSD+ 180
AUDUSD+ 336
EURGBP+ 267
NZDCAD+ -61
USDCHF+ 254
GBPCAD+ 200
CHFJPY+ 134
AUDJPY+ 95
NZDJPY+ 90
GBPCHF+ 132
USDJPY+ 93
CADJPY+ 99
AUDNZD+ -2.3K
NZDCHF+ -1.3K
GBPJPY+ 68
AUDCHF+ 214
CADCHF+ 339
EURCHF+ 213
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD+ -4K
EURUSD+ -2.3K
GBPAUD+ 4.4K
NZDUSD+ -6K
EURCAD+ 3.1K
EURJPY+ 6.5K
EURAUD+ 2.7K
AUDCAD+ 3.9K
GBPUSD+ 8.1K
AUDUSD+ 3.9K
EURGBP+ 1.2K
NZDCAD+ -181
USDCHF+ 6.9K
GBPCAD+ 8.3K
CHFJPY+ 2.4K
AUDJPY+ 2.8K
NZDJPY+ -358
GBPCHF+ 4.7K
USDJPY+ 8K
CADJPY+ 6K
AUDNZD+ -13K
NZDCHF+ -5.1K
GBPJPY+ 3.5K
AUDCHF+ 3.8K
CADCHF+ 4.5K
EURCHF+ 4.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +171.01 GBP
En kötü işlem: -380 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 42
Maksimum ardışık kâr: +39.69 GBP
Maksimum ardışık zarar: -697.76 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 09:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
