İşlemler:
2 387
Kârla kapanan işlemler:
1 666 (69.79%)
Zararla kapanan işlemler:
721 (30.21%)
En iyi işlem:
171.01 GBP
En kötü işlem:
-380.01 GBP
Brüt kâr:
6 366.82 GBP (258 614 pips)
Brüt zarar:
-7 297.85 GBP (200 520 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (39.69 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
199.71 GBP (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
505.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
180
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
1 231 (51.57%)
Satış işlemleri:
1 156 (48.43%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.39 GBP
Ortalama kâr:
3.82 GBP
Ortalama zarar:
-10.12 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
45 (-697.76 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-4 485.83 GBP (42)
Aylık büyüme:
-80.11%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 000.08 GBP
Maksimum:
4 499.11 GBP (81.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.34% (4 499.11 GBP)
Varlığa göre:
94.16% (4 606.13 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|127
|EURUSD+
|125
|GBPAUD+
|110
|NZDUSD+
|109
|EURCAD+
|107
|EURJPY+
|105
|EURAUD+
|102
|AUDCAD+
|101
|GBPUSD+
|99
|AUDUSD+
|98
|EURGBP+
|98
|NZDCAD+
|98
|USDCHF+
|92
|GBPCAD+
|92
|CHFJPY+
|89
|AUDJPY+
|84
|NZDJPY+
|83
|GBPCHF+
|81
|USDJPY+
|79
|CADJPY+
|78
|AUDNZD+
|75
|NZDCHF+
|75
|GBPJPY+
|73
|AUDCHF+
|72
|CADCHF+
|70
|EURCHF+
|65
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD+
|89
|EURUSD+
|22
|GBPAUD+
|120
|NZDUSD+
|-1.1K
|EURCAD+
|88
|EURJPY+
|250
|EURAUD+
|104
|AUDCAD+
|214
|GBPUSD+
|180
|AUDUSD+
|336
|EURGBP+
|267
|NZDCAD+
|-61
|USDCHF+
|254
|GBPCAD+
|200
|CHFJPY+
|134
|AUDJPY+
|95
|NZDJPY+
|90
|GBPCHF+
|132
|USDJPY+
|93
|CADJPY+
|99
|AUDNZD+
|-2.3K
|NZDCHF+
|-1.3K
|GBPJPY+
|68
|AUDCHF+
|214
|CADCHF+
|339
|EURCHF+
|213
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD+
|-4K
|EURUSD+
|-2.3K
|GBPAUD+
|4.4K
|NZDUSD+
|-6K
|EURCAD+
|3.1K
|EURJPY+
|6.5K
|EURAUD+
|2.7K
|AUDCAD+
|3.9K
|GBPUSD+
|8.1K
|AUDUSD+
|3.9K
|EURGBP+
|1.2K
|NZDCAD+
|-181
|USDCHF+
|6.9K
|GBPCAD+
|8.3K
|CHFJPY+
|2.4K
|AUDJPY+
|2.8K
|NZDJPY+
|-358
|GBPCHF+
|4.7K
|USDJPY+
|8K
|CADJPY+
|6K
|AUDNZD+
|-13K
|NZDCHF+
|-5.1K
|GBPJPY+
|3.5K
|AUDCHF+
|3.8K
|CADCHF+
|4.5K
|EURCHF+
|4.9K
En iyi işlem: +171.01 GBP
En kötü işlem: -380 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 42
Maksimum ardışık kâr: +39.69 GBP
Maksimum ardışık zarar: -697.76 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
