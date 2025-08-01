- Büyüme
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
32 (78.04%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (21.95%)
En iyi işlem:
454.62 EUR
En kötü işlem:
-232.38 EUR
Brüt kâr:
1 828.26 EUR (10 763 pips)
Brüt zarar:
-728.47 EUR (33 036 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (639.90 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
639.90 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
81.03%
Maks. mevduat yükü:
6.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.79
Alış işlemleri:
13 (31.71%)
Satış işlemleri:
28 (68.29%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
26.82 EUR
Ortalama kâr:
57.13 EUR
Ortalama zarar:
-80.94 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-394.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-394.87 EUR (4)
Aylık büyüme:
14.16%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
394.87 EUR (18.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.49% (394.87 EUR)
Varlığa göre:
21.53% (1 852.93 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|AUDCAD
|16
|GBPJPY
|4
|WTI
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|700
|AUDCAD
|486
|GBPJPY
|45
|WTI
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-26K
|AUDCAD
|3.2K
|GBPJPY
|495
|WTI
|176
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +454.62 EUR
En kötü işlem: -232 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +639.90 EUR
Maksimum ardışık zarar: -394.87 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
TopFXSC-Live Server
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 3
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 27
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
USD
8.6K
EUR
EUR
9
39%
41
78%
81%
2.50
26.82
EUR
EUR
22%
1:500