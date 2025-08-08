SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STEP AI
Putri Rahmawanty

STEP AI

Putri Rahmawanty
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 88%
FBS-Real-7
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
956
Kârla kapanan işlemler:
795 (83.15%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (16.84%)
En iyi işlem:
6 225.91 USD
En kötü işlem:
-993.50 USD
Brüt kâr:
46 183.34 USD (233 377 pips)
Brüt zarar:
-23 463.28 USD (139 684 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
126 (4 445.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 063.24 USD (86)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
33.62%
Maks. mevduat yükü:
48.48%
En son işlem:
16 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.82
Alış işlemleri:
262 (27.41%)
Satış işlemleri:
694 (72.59%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
23.77 USD
Ortalama kâr:
58.09 USD
Ortalama zarar:
-145.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-3 121.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 950.94 USD (13)
Aylık büyüme:
17.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 950.94 USD (12.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.26% (4 969.10 USD)
Varlığa göre:
55.12% (15 677.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 955
archived 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 16K
archived 6.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 94K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 225.91 USD
En kötü işlem: -994 USD
Maksimum ardışık kazanç: 86
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +4 445.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 121.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

XauUsd Leverage 1:1

Use minimum $1500 equity with 0.01 lot for copy this signal

İnceleme yok
2025.09.18 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 06:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 04:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 13:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
STEP AI
Ayda 100 USD
88%
0
0
USD
0
USD
11
0%
956
83%
34%
1.96
23.77
USD
55%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.